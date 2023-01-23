台南淨零購物碳標籤全台之冠 食品、飲料等占多數

台南市目前有289項產品取得碳標籤，包括有2座焚化爐也有得到碳足跡標籤認證，在全台1360項碳標籤產品中占21.3％，居各縣市之冠，台南市長黃偉哲說，民眾在消費時可優先選購碳標籤產品，實用又環保，也鼓勵更多產品揭露碳足跡。

南市環保局指出，台南市取得環保署碳標籤認證的289項產品，以食品類、飲料類、生活用品類及服務等類型占多數，民眾在年節送禮時，建議以計算過碳足跡或擁有碳減量標籤的商品為首選，如官田烏金社區合作社的「菱殼炭吸附包」、新化大山雞場生產的「紅殼紅心蛋」、關廟合進商行的關廟麵。

落實淨零生活，「行」也是重要的一環，春節假期來府城走逛，也可優先選擇綠色運具如T-Bike、Be-Bike、GoShare、iRent等4種共享運具，或是搭乘有碳足跡標籤認證的「大台南電動公車」，都能有效減少交通運輸的碳排放量。

台南市有2座焚化爐也得到碳足跡標籤認證，與同型焚化爐處理量相比，排放的二氧化碳量最低，其中永康垃圾焚化廠更在2020年取得全台第一個「垃圾焚化處理服務」減碳標籤。

環保局表示，企業透過分析產品碳足跡，可以了解該產品在各生命周期階段產生溫室氣體的比例，進一步檢討溫室氣體減量的對策，除了減少溫室氣體排放並形成綠色供應鏈之外，也降低生產成本。

環保局長許仁澤表示，「碳標籤」是一個腳丫的標誌並有數字，數字代表該商品生產過程換成二氧化碳的總和，優先選購具碳標籤產品，支持廠商揭露產品碳足跡，每個人都可以簡單低碳消費，並期待更多台南在地企業跟進。