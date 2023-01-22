注意時間！雲縣府豪灑「雲林幣」大紅包 限時限量開搶

雲林縣政府「雲林幣扭一下App」發放線上新春紅包，昨天及今天已發出4萬份，明、後天上午8點將再各發放2萬份，另參加「政令大聲公」，每個帳號都有機會搶到限量發放的雲林幣10枚，累積的金幣可用於縣內特約商店兌換實體產品或折扣優惠，詳情可在「雲林幣扭一下」粉絲專頁查詢。

縣府計畫處表示，為與用戶共同迎接兔年到來，1月21至24日（除夕至大年初三）一連4天發放線上新春紅包，豪灑價值達80萬的雲林幣給大家，每次發放10枚，每日準時上午8點發放，限量2萬份，發完為止，領取期限為當日起至2月15日，於縣長張麗善臉書掃描QR Code即可參加政令答題領紅包。

另加碼推出「政令大聲公搶雲林幣」活動，發放時間從1月21至24日（除夕至大年初三）每日早上8點，每個帳號限領取1次10枚雲林幣，當日限量送出2萬份，送完為止，要搶要快。