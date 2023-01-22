另類古蹟夜景！北港巷弄燈會啟燈 到3月這天都能來賞燈

雲林縣北港巷弄燈會今年由在地藝師以北港鎮歷史建築與老街道方向設計製作，依街造景呈現巷弄璀璨，五光十色的復古花燈工藝，相映古色古香巷弄之間，靈活襯托小鎮之美，新春期間至3月12日止在北港工藝坊、義民廟、公舘彩繪村、遊客中心（舊登記所）、大復戲院等燈區同步展出，觀眾賞燈同時遊歷北港文化資產，一舉數得。

此次北港巷弄燈會花燈出自顏三泰、林聰賢、吳登興等3名傳統技藝保存者及黃志偉、吳小菊、李建男、呂媽景、侯景淵等工藝師之手，與北港長久傳統，以宗教為中心的燈會相互表現，古老歷史與現代科技融合，透過沈浸式藝術，連結各燈區，觀眾跟著花燈，彷彿置身光影藝術氛圍中。