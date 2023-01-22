兔年限定！嘉市勇媽送小紅包藏祝福語 拿到的人出運了

迎新年，各地推出今年生肖兔年的紀念小物，嘉義市長黃敏惠今天到城隍廟及九華山地藏庵上香祈福，隨即至文化局廣場發送限量兔年開運小紅包，許多人爭相領取，拿到後愛不釋手，直呼「超級可愛！」

大年初一，黃敏惠現身文化局廣場與民同賀新年，現場的大、小朋友看見她手上正在發放兔年限定的開運小紅包，立即排隊領取，氣氛熱鬧，想拍照留念的市民，黃敏惠也來者不拒，流露燦爛笑容。

黃敏惠說，開運小紅包發送行程，受疫情影響，已經停擺2年，今年如期舉辦，發送俏皮可愛的「有型兔」小紅包，其融入魔術帽意象，抽取硬幣時會出現「大吉」、「上上籤」等祝福語，充滿驚喜；不過目前疫情雖趨緩，她仍呼籲防疫工作不可少，務必勤洗手、戴口罩，保護自己與家人。