兔年限定！嘉市勇媽送小紅包藏祝福語 拿到的人出運了

聯合報／ 記者陳苡葳／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右）今在文化局廣場發送限量兔年開運小紅包，許多人爭相領取。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右）今在文化局廣場發送限量兔年開運小紅包，許多人爭相領取。圖／嘉義市政府提供

迎新年，各地推出今年生肖兔年的紀念小物，嘉義市長黃敏惠今天到城隍廟及九華山地藏庵上香祈福，隨即至文化局廣場發送限量兔年開運小紅包，許多人爭相領取，拿到後愛不釋手，直呼「超級可愛！」

大年初一，黃敏惠現身文化局廣場與民同賀新年，現場的大、小朋友看見她手上正在發放兔年限定的開運小紅包，立即排隊領取，氣氛熱鬧，想拍照留念的市民，黃敏惠也來者不拒，流露燦爛笑容。

黃敏惠說，開運小紅包發送行程，受疫情影響，已經停擺2年，今年如期舉辦，發送俏皮可愛的「有型兔」小紅包，其融入魔術帽意象，抽取硬幣時會出現「大吉」、「上上籤」等祝福語，充滿驚喜；不過目前疫情雖趨緩，她仍呼籲防疫工作不可少，務必勤洗手、戴口罩，保護自己與家人。

嘉義市文化局新春活動多元，1月24、25日（大年初三、初四）舉辦「探索嘉園互動活動」，有歡樂泡泡秀、氣球達人折氣球等一起歡慶新年，26日（大年初五）鳳聲閣民俗樂團演出，27日（大年初六）銀采達人x樂齡歌劇隊歌仔戲演出，28、29日則為Dreamer織夢者表演藝術工作室演出，與市民沈浸在充滿藝文氣息的新年裡。

嘉義市長黃敏惠（中）與領到兔年開運小紅包的民眾合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）與領到兔年開運小紅包的民眾合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（前左二）今在文化局廣場發送限量兔年開運小紅包，大小朋友拿到後愛不釋手。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（前左二）今在文化局廣場發送限量兔年開運小紅包，大小朋友拿到後愛不釋手。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府新春限定的開運小紅包，將俏皮可愛的兔型融入魔術帽意象，抽取硬幣時會出現「大吉」、「上上籤」等祝福語，令人驚喜。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府新春限定的開運小紅包，將俏皮可愛的兔型融入魔術帽意象，抽取硬幣時會出現「大吉」、「上上籤」等祝福語，令人驚喜。圖／嘉義市政府提供

紅包 黃敏惠

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