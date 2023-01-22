聽新聞
test
0:00 / 0:00

西螺福興宮睽違2年搶頭香 頭香狀元樂喊：明年要再來

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣西螺福興宮太平媽祖睽違2年舉辦搶頭香活動，吸引逾十萬人參與。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮太平媽祖睽違2年舉辦搶頭香活動，吸引逾十萬人參與。記者陳苡葳／攝影

雲林縣西螺福興宮太平媽祖睽違2年舉辦搶頭香活動，今天晚上逾十萬人在現場排隊，摩拳擦掌等候12時開廟門，大批人潮在「5、4、3、2、1」倒數聲中以跑百米速度進廟，來自汐止的30歲陳信宏插下該廟第1柱香，獲封「頭香狀元」，樂喊「明年還要再來！」

西螺福興宮香火鼎盛，每年大年初一搶頭香活動都吸引各地信眾慕名而至，每每人數上看數十萬人，不過前2年因疫情停辦，廟方年前決議復辦，許多人引頸期盼。

廟方在除夕夜舉辦跨年晚會及高空煙火秀，為新年揭開序幕，午夜12時大年初一準時開廟門搶頭香，並發送8888份開運美金紅包，許多忠實信眾到場守候。

在廟方與信眾齊聲倒數中，來自新北汐止的30歲陳信宏拔得頭籌，他受訪時說「昨天就到西螺，人生第一次搶到頭香，當下腦筋一片空白，明年還要再來！」

西螺福興宮董事長楊文鐘頒贈「頭香狀元」匾額及現金8888元獎賀，並加贈太平媽陶瓷公仔與文創商品組，祝賀頭香狀元新的一年平安順心。

美金紅包不一會兒即發送完畢，楊文鐘說，1月22日至25日（大年初一到初四）上午10點準時發放限量800份「臺灣吧 - Taiwan Bar的黑啤 BEERU聯名」一元兔年紅包，歡迎信眾前來索取。

西螺福興宮太平媽祖新春期間「太平媽迎春系列活動」，在廟埕前廣場「鑽轎底、過平安橋」，延平老街則舉辦「螺陽農特產市集」；大年初二「太平媽契子女回娘家」、大年初四「抽國運籤」，農曆正月十五日元宵節「提燈籠遊西螺街」，邀請民眾來走春，共襄盛舉。

來自新北汐止的30歲陳信宏（左）搶得西螺福興宮頭香，董事長楊文鐘（右）頒贈匾額及紀念禮品。記者陳苡葳／攝影
來自新北汐止的30歲陳信宏（左）搶得西螺福興宮頭香，董事長楊文鐘（右）頒贈匾額及紀念禮品。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮太平媽祖睽違2年舉辦搶頭香活動，吸引逾十萬人參與。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮太平媽祖睽違2年舉辦搶頭香活動，吸引逾十萬人參與。記者陳苡葳／攝影

除夕夜

延伸閱讀

百萬紅包準備好　「財富女神」王宥忻率萌寵拜年

新港奉天宮中斷2年再辦搶頭香 得主滑壘進廟拔得頭籌

包偉銘包六位數紅包寵妻 不急抱孫拒給媳婦壓力

除夕高鐵太保站發送紅包 翁章梁春節發紅包地點公布

相關新聞

新港奉天宮中斷2年再辦搶頭香 得主滑壘進廟拔得頭籌

疫情解封，迎癸卯兔年，嘉義縣新港鄉奉天宮除夕夜，遵循古禮，恢復中斷2年搶頭香，門子時廟門開啟，眾多香客人手一支香，奮力往...

西螺福興宮睽違2年搶頭香 頭香狀元樂喊：明年要再來

雲林縣西螺福興宮太平媽祖睽違2年舉辦搶頭香活動，今天晚上逾十萬人在現場排隊，摩拳擦掌等候12時開廟門，大批人潮在...

波蘭網紅攝影師訪台南 大推月津港燈節、龍崎光節

來自波蘭的網紅攝影師安德近日帶家人造訪台南鹽水月津港燈節、龍崎光節空山祭，並在網路發表心得分享影片，認為此次到台南看燈會...

台南水資源回收中心春節不打烊 歡迎民眾取用回收水

台南市有安平、官田、仁德、安南、柳營、虎尾寮、永康等7座水資中心。台南市水利局表示，每座設有回收水取水口，每日可供16,...

除夕黃敏惠慰勞感謝清潔隊員 防垃圾亂丟春節定點收運

今天除夕，嘉義市長黃敏惠到垃圾焚化廠，慰勞感謝清潔隊員辛勞，發送兔年小紅包，黃敏惠感謝環保局與清潔隊努力付出，市民才能有...

除夕高鐵太保站發送紅包 翁章梁春節發紅包地點公布

今天大年除夕，嘉義縣高鐵太保站湧入大批返鄉過節旅客，縣長翁章梁上午帶秘書長羅木興等主管，以及扮財神爺人員，在出站口，發送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。