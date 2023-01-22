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西螺福興宮睽違2年搶頭香 頭香狀元樂喊：明年要再來
雲林縣西螺福興宮太平媽祖睽違2年舉辦搶頭香活動，今天晚上逾十萬人在現場排隊，摩拳擦掌等候12時開廟門，大批人潮在「5、4、3、2、1」倒數聲中以跑百米速度進廟，來自汐止的30歲陳信宏插下該廟第1柱香，獲封「頭香狀元」，樂喊「明年還要再來！」
西螺福興宮香火鼎盛，每年大年初一搶頭香活動都吸引各地信眾慕名而至，每每人數上看數十萬人，不過前2年因疫情停辦，廟方年前決議復辦，許多人引頸期盼。
廟方在除夕夜舉辦跨年晚會及高空煙火秀，為新年揭開序幕，午夜12時大年初一準時開廟門搶頭香，並發送8888份開運美金紅包，許多忠實信眾到場守候。
在廟方與信眾齊聲倒數中，來自新北汐止的30歲陳信宏拔得頭籌，他受訪時說「昨天就到西螺，人生第一次搶到頭香，當下腦筋一片空白，明年還要再來！」
西螺福興宮董事長楊文鐘頒贈「頭香狀元」匾額及現金8888元獎賀，並加贈太平媽陶瓷公仔與文創商品組，祝賀頭香狀元新的一年平安順心。
美金紅包不一會兒即發送完畢，楊文鐘說，1月22日至25日（大年初一到初四）上午10點準時發放限量800份「臺灣吧 - Taiwan Bar的黑啤 BEERU聯名」一元兔年紅包，歡迎信眾前來索取。
西螺福興宮太平媽祖新春期間「太平媽迎春系列活動」，在廟埕前廣場「鑽轎底、過平安橋」，延平老街則舉辦「螺陽農特產市集」；大年初二「太平媽契子女回娘家」、大年初四「抽國運籤」，農曆正月十五日元宵節「提燈籠遊西螺街」，邀請民眾來走春，共襄盛舉。
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