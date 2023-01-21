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新港奉天宮中斷2年再辦搶頭香 他滑壘進廟拔得頭籌

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新港奉天宮中斷2年再辦搶頭香 得主滑壘進廟拔得頭籌

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
奉天宮搶頭香得主游理任。記者魯永明/攝影
奉天宮搶頭香得主游理任。記者魯永明/攝影

疫情解封，迎癸卯兔年嘉義縣新港鄉奉天宮除夕夜，遵循古禮，恢復中斷2年搶頭香，門子時廟門開啟，眾多香客人手一支香，奮力往前衝，頭香得主是住嘉義市30歲男子游理任，獲贈交趾陶大師林洸沂的兔年作品，他是豬年及兔年頭香得主。

得主游理任用滑壘姿式進廟門跑第一，他是嘉義市特搜隊員及嘉義縣教育展望協會志工，說，這是他三次參加搶頭香，二次得主，他感到非常的高興。許三願，祝福女朋友健康快樂。

奉天宮董事長何達煌及縣長翁章梁，合贈林光沂大師免年交趾陶給游理任。

開廟門前，廟方晚間9點在廣場舉辦晚會，在地社團輪流表演節目，晚會結束，開廟門、搶頭香登場，許多年輕人晚間8點就來等候，來自各地信眾聚集廟前的廣場，人人手持一支清香，準備大展身手搶頭香，祈求媽祖福佑，大家興高采烈等待，熱鬧滾滾，愈夜愈熱鬧。

奉天宮董事長何達煌等董監事、縣長翁章梁等來賓一開廟門，信眾奮力衝刺，往廟前正殿香爐插香，搶得頭香信徒獲得林洸沂大師的交趾陶作品。

為讓返鄉過節的鄉親及參拜香客，感受到過年歡樂氣氛，何達煌等理監事發送精美限量兔年「鴻兔大展」造型紅包，紅包設計使用奉天宮廟宇外形，可折成桌上擺飾，兩側分別貼5元、1元共6元銅板，祝福「六六大順」，財源滾滾、福氣滿滿。

奉天宮廟門直到農曆3月底前都會24小時開放，讓信眾參香，祈求新的一年平安順利，邀請全國信眾同霑媽祖雨露聖恩。

奉天宮搶頭香得主游理任。記者魯永明/攝影
奉天宮搶頭香得主游理任。記者魯永明/攝影
奉天宮搶頭香得主游理任（中）獲贈免年造型交趾陶。記者魯永明/攝影
奉天宮搶頭香得主游理任（中）獲贈免年造型交趾陶。記者魯永明/攝影

奉天宮 兔年 嘉義

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