波蘭網紅攝影師訪台南 大推月津港燈節、龍崎光節

中央社／ 台南21日電
自波蘭的網紅攝影師安德近日帶家人造訪台南鹽水月津港燈節、龍崎光節空山祭，並在網路發表心得分享影片，認為此次到台南看燈會出乎意料，是相當值得推薦的行程。圖／取自臉書
自波蘭的網紅攝影師安德近日帶家人造訪台南鹽水月津港燈節、龍崎光節空山祭，並在網路發表心得分享影片，認為此次到台南看燈會出乎意料，是相當值得推薦的行程。圖／取自臉書

來自波蘭的網紅攝影師安德近日帶家人造訪台南鹽水月津港燈節、龍崎光節空山祭，並在網路發表心得分享影片，認為此次到台南看燈會出乎意料，是相當值得推薦的行程。

安德透過「外國人在台灣-安德鏡頭下的世界」，分享一個外國人如何深受台灣吸引，以及離不開台灣的事情等種種特殊題材影片及文章，吸引不少國內外網友矚目。

台南市政府今天發布新聞稿指出，安德以「我在台灣學到的7件事」等影片在台灣大受好評，近日再發表帶著一家人到台南兩大燈會的文章及影片，對燈會內容讚不絕口，並驚歎這是「世界上最棒的地方」。

安德在發文中指出，過去10年到過台南很多次，豐富的美食、友善的人和漂亮的風景總是讓人感到驚艷，這次去鹽水區月津港燈節及龍崎光節空山祭看元宵燈會，所看到的更是大大出乎意料。

安德表示，以往去鹽水只看到蜂炮，但這次在白天造訪，對整個鹽水街景佈滿了裝置藝術讚嘆不已；晚上再轉往龍崎，走完整個空山祭路線後，對自己來說感覺是一個療癒的旅程。

安德指出，很多時候旅行到一個地方、拍一些照片、欣賞風景，玩得很開心，如果真的覺得自己從那次旅行中學到了東西，旅行回來後有出現一些改變，那就可能是一生中最美好的旅行，這也是那天他從台南回家後的感受。

安德說，生活在城市裡的人常常覺得鄉村很無聊，空山祭證明了很多人大錯特錯，藝術、團結、傳承、歷史，一切都讓人心中充滿台南人的溫暖。

安德指出，希望大家加入他的旅程並自己去一趟，絕對值得，不管是自己去，或是和朋友、家人一起去，都會在台南玩得很開心。

台南 燈會 月津港

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