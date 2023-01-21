台南水資源回收中心春節不打烊 歡迎民眾取用回收水

台南市有安平、官田、仁德、安南、柳營、虎尾寮、永康等7座水資中心。台南市水利局表示，每座設有回收水取水口，每日可供16,750噸回收水，供非人體接觸生活次級用水，春節不打烊，歡迎大家自由免費取用。取水地點及聯絡資訊見附圖。

台南地區今年因無颱風帶來足量降雨，主要水庫曾文、烏山頭水庫蓄水率偏低，水情燈號已呈黃燈減壓供水，加上正值枯水期，降雨機率偏低。為因應今年上半年緊張水情，市長黃偉哲提出「多找水」策略，尤其回收汙水處理後再利用，「讓每滴水至少使用2次」。

因應水情嚴峻，市府呼籲民眾從生活中落實節水，如澆花以洗菜洗米水代替、熱水流出前的冷水再利用、RO飲水機排出廢水、冷氣機冷凝水作為清潔澆灌用途等，此外，回收水亦可供作道路清洗及工區抑制揚塵使用，節水從生活中開始做起，多運用回收水，一滴水用兩次，共同為水資源永續利用努力。