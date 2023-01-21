除夕黃敏惠慰勞感謝清潔隊員 防垃圾亂丟春節定點收運

今天除夕，嘉義市長黃敏惠到垃圾焚化廠，慰勞感謝清潔隊員辛勞，發送兔年小紅包，黃敏惠感謝環保局與清潔隊努力付出，市民才能有舒適、高品質生活，讓嘉市越來越美麗。

黃敏惠每年除夕到清潔隊慰問賀年，今年致贈清潔人員新春紅包及茂谷柑、礦泉水，氣氛熱鬧溫馨，叮嚀天氣轉涼、早晚溫差大，請大家做好保暖，注意身體健康。

黃敏惠說，嘉市連續2年榮獲永續城市特優獎，幸福城市施政滿意度連續2年全國第1名，去年遠見雜誌民調環保面向施政滿意度全國第一名，感謝大家對環保付出努力，環保是永續工作，讓我們共同守護地球、愛惜資源，建構「全齡共享世代宜居」家園。