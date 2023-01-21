除夕高鐵太保站發送紅包 翁章梁春節發紅包地點公布
今天大年除夕，嘉義縣高鐵太保站湧入大批返鄉過節旅客，縣長翁章梁上午帶秘書長羅木興等主管，以及扮財神爺人員，在出站口，發送紅包，讓旅客驚喜。
翁章梁今天起展開宗教祈福發紅包行程，除夕日夜共連趕5個行程，他形容是「鐵人式的走春祈福行程」，上午先在高鐵太保站送紅包，接著返回家鄉義竹鄉發紅包，鄉親大排長龍領紅包，互祝恭喜。
翁章梁在高鐵站迎接民眾出站，率財神爺與縣府主管，發送「鴻兔大展」5元精緻紅包，民眾看見縣長後十分驚喜，紛紛上前合影，氣氛歡樂。縣府製作兔子造型紅包，外觀可愛紅色兔子，嘴巴咬合處有缺口，民眾可將兔子尾端五元硬幣拆下，放置嘴巴咬合處，象徵兔年紅兔咬錢、錢兔似錦，有富貴好運引進門的吉祥氣息。
除夕夜，翁章梁將到新港奉天宮發紅包，朴子配天宮開廟門，初一至初三會在各大廟宇發送紅包，詳細時間地點，民眾可至翁章梁Weng Chang-Liang臉書粉絲專頁查詢，邀請民眾過年出來走春領紅包。
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