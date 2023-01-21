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春節鰲鼓濕地出現冬候鳥鸕鶿「黑色艦隊」 賞鳥玩鳥春聯

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
鰲鼓濕地淺水域可以看到黑面琵鷺覓食。圖／嘉義林區管理處提供
鰲鼓濕地淺水域可以看到黑面琵鷺覓食。圖／嘉義林區管理處提供

農曆春節家家戶戶貼春聯討喜氣，嘉義林區管理處在東石鰲鼓濕地森林園區，舉辦鰲鼓鳥春聯活動，轉印出專屬自家鰲鼓鳥春聯，做出充滿生命力喜氣鳥春聯，歡迎到東石自然生態展示館走春，將鰲鼓活力的鳥兒姿態帶回家迎春納福。

冬季是鰲鼓濕地最熱鬧季節，遠道而來的北方候鳥嬌客在此棲息度假。濕地可以看到鸕鶿「黑色艦隊」，以絕佳潛水技術在深水域穿梭，在一旁淺水域中，黑面琵鷺用寬寬的長嘴低頭掃蕩美味的鮮魚，堤岸旁水面可發現「鰲鼓三鴨」琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨正忙碌地四處覓食。

轉眼間，天際巡弋的東方澤鵟與裏海燕鷗快速掠過，為濕地更添緊湊熱鬧的氣息。想要觀察豐富野鳥生態，連假走春首選鰲鼓濕地森林園區，體驗放鬆又紓壓的濕地生態之旅。

嘉義林管處長張岱說，鰲鼓濕地除可欣賞冬候鳥，擁有廣大平地森林步道，不管騎自行車逛，或漫步人工濕地木棧道，都能享受被綠意森林包圍感覺，最後到東石啖海產看海景，是場滿足身心靈春遊。鰲鼓鳥春聯活動明天大年初一起到大年初八，活動資訊可上嘉義林管處臉書貼文，或洽電東石自然生態展示館（05）3601801。

嘉義林管處春節在鰲鼓濕地東石自然生態展示館舉辦「鳥春聯DIY」活動。圖／嘉義林區管理處提供
嘉義林管處春節在鰲鼓濕地東石自然生態展示館舉辦「鳥春聯DIY」活動。圖／嘉義林區管理處提供
鸕鶿「黑色艦隊」在鰲鼓濕地穿梭。圖／嘉義林區管理處提供
鸕鶿「黑色艦隊」在鰲鼓濕地穿梭。圖／嘉義林區管理處提供
鰲鼓三鴨之一的琵嘴鴨常在鰲鼓濕地堤岸旁覓食。圖／嘉義林區管理處提供
鰲鼓三鴨之一的琵嘴鴨常在鰲鼓濕地堤岸旁覓食。圖／嘉義林區管理處提供

鰲鼓濕地 春聯 東石

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