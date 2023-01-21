春節鰲鼓濕地出現冬候鳥鸕鶿「黑色艦隊」 賞鳥玩鳥春聯

農曆春節家家戶戶貼春聯討喜氣，嘉義林區管理處在東石鄉鰲鼓濕地森林園區，舉辦鰲鼓鳥春聯活動，轉印出專屬自家鰲鼓鳥春聯，做出充滿生命力喜氣鳥春聯，歡迎到東石自然生態展示館走春，將鰲鼓活力的鳥兒姿態帶回家迎春納福。

冬季是鰲鼓濕地最熱鬧季節，遠道而來的北方候鳥嬌客在此棲息度假。濕地可以看到鸕鶿「黑色艦隊」，以絕佳潛水技術在深水域穿梭，在一旁淺水域中，黑面琵鷺用寬寬的長嘴低頭掃蕩美味的鮮魚，堤岸旁水面可發現「鰲鼓三鴨」琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨正忙碌地四處覓食。

轉眼間，天際巡弋的東方澤鵟與裏海燕鷗快速掠過，為濕地更添緊湊熱鬧的氣息。想要觀察豐富野鳥生態，連假走春首選鰲鼓濕地森林園區，體驗放鬆又紓壓的濕地生態之旅。