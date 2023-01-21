除夕台南主要公路國道車多 警方市府建議多走替代道路

今天除夕台南地區各主要公路雖然車多，但上午整體交通仍屬順暢，台南警方、市府交通局提醒民眾出門前先查看台南市即時交通資訊網、依最新路況規畫行程。另東門陸橋因應南鐵地下化施工已封閉，請提早改走替代道路節省行車時間。

交通局長王銘德表示，今年春節期間返鄉與出遊人潮都預期將較去年增加。返鄉車潮於仁德、大灣、永康交流道周邊以及市區聯外道路如中華環線、東門路車流多，可多利用國3、台61、北外環3期等快速道路，避開市區車多路段。

王銘德表示，配合國道交通疏導措施，24日初三至26日初五每天中午12點至晚上9點，封閉國道一號仁德交流道北上入口匝道，請用路人改道大灣交流道北上，25日初四國道一號及三號13時至18時則實施高乘載管制，北上至新竹段的民眾可改道台61線，建議民眾可先查詢相關交通資訊，預先行駛路線避開可能壅塞路段，並配合現場警方引導行駛。