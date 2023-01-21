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除夕台南主要公路國道車多 警方市府建議多走替代道路

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
除夕台南主要公路國道車多，警方、市府建議多走替代道路。圖／台南市政府交通局提供
除夕台南主要公路國道車多，警方、市府建議多走替代道路。圖／台南市政府交通局提供

今天除夕台南地區各主要公路雖然車多，但上午整體交通仍屬順暢，台南警方、市府交通局提醒民眾出門前先查看台南市即時交通資訊網、依最新路況規畫行程。另東門陸橋因應南鐵地下化施工已封閉，請提早改走替代道路節省行車時間。

交通局長王銘德表示，今年春節期間返鄉與出遊人潮都預期將較去年增加。返鄉車潮於仁德、大灣、永康交流道周邊以及市區聯外道路如中華環線、東門路車流多，可多利用國3、台61、北外環3期等快速道路，避開市區車多路段。

王銘德表示，配合國道交通疏導措施，24日初三至26日初五每天中午12點至晚上9點，封閉國道一號仁德交流道北上入口匝道，請用路人改道大灣交流道北上，25日初四國道一號及三號13時至18時則實施高乘載管制，北上至新竹段的民眾可改道台61線，建議民眾可先查詢相關交通資訊，預先行駛路線避開可能壅塞路段，並配合現場警方引導行駛。

台南市政府交通局統計昨天國道1、國道3車流南下台南計約10.9萬餘車次，較去年增加約2%；高鐵、台鐵、國道客運返鄉旅客約3.8萬餘人次，較去年增加5%。市區交通疏運方面，市區8小時交通量約14.3萬餘車次，略較去年增加4%；大台南公車運量計約1.9萬餘人次，略較去年增加2%。

除夕台南主要公路國道車多，警方、市府建議多走替代道路。圖／台南市政府交通局提供
除夕台南主要公路國道車多，警方、市府建議多走替代道路。圖／台南市政府交通局提供

國道客運 台南 高乘載管制

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