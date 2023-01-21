快訊

春節洗碗洗到指紋都沒了...五六七年級女性處境大不同

恐罰1萬8？BMW X6 鬼切掀後車廂成「行動拜年車」高雄警方回應了

刮刮樂怎挑？資深玩家曝「選號邏輯」：是有技巧的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南歸仁七甲花卉區春節不打烊 應景平價花卉深受喜愛

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁七甲花卉區春節不打烊 ，各種應景平價花材深受歡迎。記者周宗禎／攝影
台南歸仁七甲花卉區春節不打烊 ，各種應景平價花材深受歡迎。記者周宗禎／攝影

今天除夕，台南歸仁七甲花卉區春節期間不打烊，有各種應景花卉，七甲花卉區的特色之一就是平價供應，吸引許多台南地區民眾採購、佈置應景花卉，也有不少遊客來參觀、拍照。

七甲五街花卉產銷班長黃毅斌表示，，目前價格平穩，「好彩頭」、「仙客來」、麗格海棠、鬱金香、鳳梨花、菊花、金桔、瓜葉菊、銀柳、虎頭蘭等有年節吉祥寓意的花卉很受歡迎。今年兔年，兔子造型盆栽擺飾也有很多人青睞。

諧音「旺來」的鳳梨花、鬱金香等有吉祥寓意的園藝盆栽一直有民眾青睞，今年還推出三色系列，不過在許多店家已被搶購一空。

黃毅斌指出，花卉區春節應景的草花類盆栽價格親民、深受歡迎，除了花卉，配合生肖年的兔子、中國結、金元寶、財神爺、鞭炮、燈籠等年節裝飾盆栽小物，也有很多親子喜愛。

黃毅斌表示，花卉區也有各種搭配花材，有時間的民眾也可用年節吉祥寓意的開運竹，搭配招財貓等造型花盆或容器，加上一些小飾品，發揮創意在家自己做應景盆栽，幾百元就能做出很漂亮的年節裝飾，享受DIY的樂趣也為自己省荷包。

台南歸仁七甲花卉區春節不打烊 ，各種應景平價花材深受歡迎。記者周宗禎／攝影
台南歸仁七甲花卉區春節不打烊 ，各種應景平價花材深受歡迎。記者周宗禎／攝影
台南歸仁七甲花卉區春節不打烊 ，應景平價花材吸引親子參觀採購。記者周宗禎／攝影
台南歸仁七甲花卉區春節不打烊 ，應景平價花材吸引親子參觀採購。記者周宗禎／攝影
台南歸仁七甲花卉區春節不打烊 ，好彩頭等各種應景平價花材深受歡迎。記者周宗禎／攝影
台南歸仁七甲花卉區春節不打烊 ，好彩頭等各種應景平價花材深受歡迎。記者周宗禎／攝影
台南歸仁七甲花卉區春節不打烊 ，各種應景平價花材深受歡迎。記者周宗禎／攝影
台南歸仁七甲花卉區春節不打烊 ，各種應景平價花材深受歡迎。記者周宗禎／攝影
台南歸仁七甲花卉區春節不打烊 ，應景平價花材吸引親子參觀採購。記者周宗禎／攝影
台南歸仁七甲花卉區春節不打烊 ，應景平價花材吸引親子參觀採購。記者周宗禎／攝影
台南歸仁七甲花卉區春節不打烊 ，各種應景平價花材深受歡迎。記者周宗禎／攝影
台南歸仁七甲花卉區春節不打烊 ，各種應景平價花材深受歡迎。記者周宗禎／攝影
台南歸仁七甲花卉區春節不打烊，吸引許多民眾遊客參觀採購。記者周宗禎／攝影
台南歸仁七甲花卉區春節不打烊，吸引許多民眾遊客參觀採購。記者周宗禎／攝影
台南歸仁七甲花卉區春節期間不打烊 ，供應各種應景平價花材。記者周宗禎／攝影
台南歸仁七甲花卉區春節期間不打烊 ，供應各種應景平價花材。記者周宗禎／攝影

盆栽 台南 春節

延伸閱讀

春節就要動吃動 中市運動中心初二起營業

新年關懷 移民署南投收容所準備祈福小禮及春節加菜

團圓相聚平安最重要 春節留意火災3大原因

春節大掃除水上鄉垃圾車冒煙著火 翻查火源是這個

相關新聞

春節連假親子相揪來「嘉」 特色公園讓小孩放電大人放鬆

春節10天假期，適合來嘉親子遊！嘉義市政府致力遊戲場改善，營造公園遊戲場「一公園一特色」，讓每座公園擁有各自主題及區域性...

春節鰲鼓濕地出現冬候鳥鸕鶿「黑色艦隊」 賞鳥玩鳥春聯

農曆春節家家戶戶貼春聯討喜氣，嘉義林區管理處在東石鄉鰲鼓濕地森林園區，舉辦鰲鼓鳥春聯活動，轉印出專屬自家鰲鼓鳥春聯，做出...

除夕台南主要公路國道車多 警方市府建議多走替代道路

今天除夕台南地區各主要公路雖然車多，但上午整體交通仍屬順暢，台南警方、市府交通局提醒民眾出門前先查看台南市即時交通資訊網...

台南歸仁七甲花卉區春節不打烊 應景平價花卉深受喜愛

今天除夕，台南歸仁七甲花卉區春節期間不打烊，有各種應景花卉，七甲花卉區的特色之一就是平價供應，吸引許多台南地區民眾採購、...

賣魚郎義賣創意書法紅包袋 捐母校東石國小紀念父母倡孝慈倫理

嘉義區漁會推廣部主任吳純裕，不只是水產達人賣魚郎，還是知名書法家，筆名「慕燕」，他從來沒學過正統書法，自學練就一手好字，...

台南12社福中心 春節待命

台南市打零工的林姓市民因車禍失去工作機會，一家4口生活陷入困境，只能借貸度日，社工前往關懷並致贈年菜及年節物資，讓林家安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。