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台南歸仁七甲花卉區春節不打烊 應景平價花卉深受喜愛
今天除夕，台南歸仁七甲花卉區春節期間不打烊，有各種應景花卉，七甲花卉區的特色之一就是平價供應，吸引許多台南地區民眾採購、佈置應景花卉，也有不少遊客來參觀、拍照。
七甲五街花卉產銷班長黃毅斌表示，，目前價格平穩，「好彩頭」、「仙客來」、麗格海棠、鬱金香、鳳梨花、菊花、金桔、瓜葉菊、銀柳、虎頭蘭等有年節吉祥寓意的花卉很受歡迎。今年兔年，兔子造型盆栽擺飾也有很多人青睞。
諧音「旺來」的鳳梨花、鬱金香等有吉祥寓意的園藝盆栽一直有民眾青睞，今年還推出三色系列，不過在許多店家已被搶購一空。
黃毅斌指出，花卉區春節應景的草花類盆栽價格親民、深受歡迎，除了花卉，配合生肖年的兔子、中國結、金元寶、財神爺、鞭炮、燈籠等年節裝飾盆栽小物，也有很多親子喜愛。
黃毅斌表示，花卉區也有各種搭配花材，有時間的民眾也可用年節吉祥寓意的開運竹，搭配招財貓等造型花盆或容器，加上一些小飾品，發揮創意在家自己做應景盆栽，幾百元就能做出很漂亮的年節裝飾，享受DIY的樂趣也為自己省荷包。
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