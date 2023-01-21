賣魚郎義賣創意書法紅包袋 捐母校東石國小紀念父母倡孝慈倫理

嘉義區漁會推廣部主任吳純裕，不只是水產達人賣魚郎，還是知名書法家，筆名「慕燕」，他從來沒學過正統書法，自學練就一手好字，每年過年前，書寫創意紅包袋成為熱門禮品，在臉書義賣捐助弱勢貧困，在母校東石國小設「樹新慈孝獎」，日前頒獎小學弟妹。

吳純裕說，東石國小慈孝獎今年第2次頒獎，命名為「樹新慈孝獎」，學校特別為他設專戶，是「樹新慈孝獎」第一次頒獎，這獎主要讓同學從小注重孝順，尊師重道，同學友愛。

從以前，他一直希望能推動這觀念，當他有點能力就來做，所以用他爸媽名字各取一個字命名，經費以他義賣字畫所得和善心人士捐款。很高興，終於踏出第一步。更要感謝義買他字畫和捐款的人，感謝您們的愛心。