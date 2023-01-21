快訊

過年毛小孩生病怎麼辦？盤點2023春節全台不打烊動物醫院，看診4件事需注意

蘋果iPhone過年除舊布新！1動作恐傷手機 4大重點一次看

除夕憾事…台中南屯交流道今晨火燒車 赫見一具男屍

賣魚郎義賣創意書法紅包袋 捐母校東石國小紀念父母倡孝慈倫理

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義區漁會推廣部主任吳純裕每年過年前，書寫創意紅包袋成為熱門禮品，在母校東石國小設「樹新慈孝獎」，日前頒獎小學弟妹。圖／吳純裕提供
嘉義區漁會推廣部主任吳純裕每年過年前，書寫創意紅包袋成為熱門禮品，在母校東石國小設「樹新慈孝獎」，日前頒獎小學弟妹。圖／吳純裕提供

嘉義區漁會推廣部主任吳純裕，不只是水產達人賣魚郎，還是知名書法家，筆名「慕燕」，他從來沒學過正統書法，自學練就一手好字，每年過年前，書寫創意紅包袋成為熱門禮品，在臉書義賣捐助弱勢貧困，在母校東石國小設「樹新慈孝獎」，日前頒獎小學弟妹。

吳純裕說，東石國小慈孝獎今年第2次頒獎，命名為「樹新慈孝獎」，學校特別為他設專戶，是「樹新慈孝獎」第一次頒獎，這獎主要讓同學從小注重孝順，尊師重道，同學友愛。

從以前，他一直希望能推動這觀念，當他有點能力就來做，所以用他爸媽名字各取一個字命名，經費以他義賣字畫所得和善心人士捐款。很高興，終於踏出第一步。更要感謝義買他字畫和捐款的人，感謝您們的愛心。

吳純裕獨創書畫詩作品，既行銷魚產，還富人生哲理、藝術氣息，他生長東石漁村，感於幼時家貧，父母借貸籌措學費，對父母孝順有加，一家和樂，學成返鄉服務，榮獲2016年地方基層芳草人物表揚，獲選東石國小傑出校友，揮灑書畫創作，透過臉書和各界交流獲好評，曾是「文藝青年」的他，無師自通，寫得一手好書法，逢年過節常被民眾追著跑。

嘉義區漁會推廣部主任吳純裕書寫兔年各式各樣創意紅包袋。圖／吳純裕提供
嘉義區漁會推廣部主任吳純裕書寫兔年各式各樣創意紅包袋。圖／吳純裕提供
嘉義區漁會推廣部主任吳純裕（後排右三）每年過年前，書寫創意紅包袋成為熱門禮品，在母校東石國小設「樹新慈孝獎」，日前頒獎小學弟妹。圖／吳純裕提供
嘉義區漁會推廣部主任吳純裕（後排右三）每年過年前，書寫創意紅包袋成為熱門禮品，在母校東石國小設「樹新慈孝獎」，日前頒獎小學弟妹。圖／吳純裕提供

東石 義賣 捐款

延伸閱讀

少子化影響新住民學生數跌破30萬 父母來自大陸者最多

【故宮文物月刊】腕中有鬼──明代文人王世貞書法評價考述

國際蘭亭筆會書法展東京盛大展出 台灣組大團與會

曾敬驊為戲苦練書法2月出師 道具親手寫獲5個字評價

相關新聞

春節連假親子相揪來「嘉」 特色公園讓小孩放電大人放鬆

春節10天假期，適合來嘉親子遊！嘉義市政府致力遊戲場改善，營造公園遊戲場「一公園一特色」，讓每座公園擁有各自主題及區域性...

賣魚郎義賣創意書法紅包袋 捐母校東石國小紀念父母倡孝慈倫理

嘉義區漁會推廣部主任吳純裕，不只是水產達人賣魚郎，還是知名書法家，筆名「慕燕」，他從來沒學過正統書法，自學練就一手好字，...

台南12社福中心 春節待命

台南市打零工的林姓市民因車禍失去工作機會，一家4口生活陷入困境，只能借貸度日，社工前往關懷並致贈年菜及年節物資，讓林家安...

職人看準天氣 曬出香綿烏魚子

雲林縣口湖鄉是俗稱「風頭水尾」的貧脊之地，農作物生長不易，卻能產製高貴的烏金「烏魚子」，職人林豐樟與弟弟順應氣候變遷，搭...

北港朝天宮周邊路霸肆虐 占地停車警方將雷厲掃蕩

北港朝天宮周邊以物品占用道路、或站在路旁攔客停車，要求「買金紙免費停車」的路霸亂象，長久來民怨四起，遊客網路投訴不斷，嚴...

服裝設計師林國基 返鄉公益送愛給獨老

出身雲林縣台西鄉的知名服裝設計師林國基關懷家鄉，逢年過節返鄉公益，今天穿起志工背心，跟著華山基金會台西天使站人員一起將年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。