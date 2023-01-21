賣魚郎義賣創意書法紅包袋 捐母校東石國小紀念父母倡孝慈倫理
嘉義區漁會推廣部主任吳純裕，不只是水產達人賣魚郎，還是知名書法家，筆名「慕燕」，他從來沒學過正統書法，自學練就一手好字，每年過年前，書寫創意紅包袋成為熱門禮品，在臉書義賣捐助弱勢貧困，在母校東石國小設「樹新慈孝獎」，日前頒獎小學弟妹。
吳純裕說，東石國小慈孝獎今年第2次頒獎，命名為「樹新慈孝獎」，學校特別為他設專戶，是「樹新慈孝獎」第一次頒獎，這獎主要讓同學從小注重孝順，尊師重道，同學友愛。
從以前，他一直希望能推動這觀念，當他有點能力就來做，所以用他爸媽名字各取一個字命名，經費以他義賣字畫所得和善心人士捐款。很高興，終於踏出第一步。更要感謝義買他字畫和捐款的人，感謝您們的愛心。
吳純裕獨創書畫詩作品，既行銷魚產，還富人生哲理、藝術氣息，他生長東石漁村，感於幼時家貧，父母借貸籌措學費，對父母孝順有加，一家和樂，學成返鄉服務，榮獲2016年地方基層芳草人物表揚，獲選東石國小傑出校友，揮灑書畫創作，透過臉書和各界交流獲好評，曾是「文藝青年」的他，無師自通，寫得一手好書法，逢年過節常被民眾追著跑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言