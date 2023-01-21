春節連假親子相揪來「嘉」 特色公園讓小孩放電大人放鬆

春節10天假期，適合來嘉親子遊！嘉義市政府致力遊戲場改善，營造公園遊戲場「一公園一特色」，讓每座公園擁有各自主題及區域性，特色公園滿足不同年齡層族群，具安全互動性、多元刺激、有趣及舒適等特色遊戲環境，家長孩子在公園創造美好回憶，讓城市充滿歡笑聲。

市府說，想要挑戰攀爬及深入機器，歡迎到番仔溝公園酷炫機器人遊戲場，有機器飛碟攀爬遊具、全市最大沙坑及三人同行跳格子等設施；想要來場尋寶遊戲，嘉義公園樹屋尋寶遊戲場提供許多大型樹屋遊具，讓小朋友玩尋寶遊戲；想要有場刺激的滑梯比賽，棒球場前的星光溜滑梯是你最好選擇。

想要來場森林冒險，文化路中央廣場森林冒險遊戲場，有樹屋溜滑梯、全市首創攀岩牆、山水地景腳丫子青蛙跳、你說我聽傳聲筒，讓你玩個盡興；中正公園百科全書遊戲場，設計不同的12感官體驗區， ，讓孩子在動態遊樂喚醒觸覺感官，還有復古型遊樂區，提供刺激翹翹板、旋轉設施、獨木橋與攀爬架等。

市府歡迎大家一起來「嘉」體驗不同特色遊戲場，小孩放電後還可以品嘗道地嘉義美食喔，市府創新推出旅遊寶典「嘉市潮選店100+Select」，類別從美食、咖啡、甜點、伴手禮、選物店、書店等等一應俱全，好吃、好拍、好逛又好買，潮選店詳細資訊請至嘉義市觀光旅遊網」專頁查詢。