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北港朝天宮周邊路霸肆虐 占地停車警方將雷厲掃蕩
北港朝天宮周邊以物品占用道路、或站在路旁攔客停車，要求「買金紙免費停車」的路霸亂象，長久來民怨四起，遊客網路投訴不斷，嚴重破壞北港觀光形象。北港分局規畫「掃蕩路霸」計畫，將全面加強取締路霸行動，維護道路秩序。
北港警方指出，每年農曆過年起三個多月，為北港朝天宮進香盛期，鑑於往年總有不肖業者，任意占用道路強賣金紙，甚至出現標榜停車免費，吸引遊客停車後，再強推銷金紙，1份100元，有的還按車上人頭算，要求1人要買1份，致使有人光停車買金紙就花費兩、三百元，遊客上網投訴，路霸不只影響交通，也嚴重破壞北港觀光形象。
北港分局長蔡培元指出，為保障民眾行的權利，導正強買強賣不良歪風，警方將取締路霸列為重點勤務，加強蒐證取締，依道路管理處罰條例第81之1，凡在交通頻繁處所違規攬客，妨害交通秩序者，處新台幣1500元以上，3000元以下罰鍰，警方至1月17日為止已取締開罰5件，未來仍將持續加強蒐證取締。
蔡培元表示，掃蕩路霸計畫加強取締的項目，包括以物品占用道路或站立路旁占用道路，妨礙交通秩序攔客停車販賣金紙者；在公共場所任意攔客叫賣物品、妨礙交通不聽禁止者；商家、業者強買、強賣物品者；任意占用道路違規停車者。
警方同時將協調北港鎮公所清潔隊執行清道工作，不定期全面取締、清除障礙物、告發違規佔用道路的臨時攤販，以宣示整頓市容、保障行車安全及民眾權益之決心，同時呼籲遊客若遇不肖路霸請立刻報案，且進入北港後，請依路標指示到朝天宮鄰近北港溪堤防各停車場停車，以免再遭路霸強迫推銷，壞了走春出遊的興緻。
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