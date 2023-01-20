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服裝設計師林國基 返鄉公益送愛給獨老

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
林國基送上年菜和春聯。圖／華山基金會提供
林國基送上年菜和春聯。圖／華山基金會提供

出身雲林縣台西鄉的知名服裝設計師林國基關懷家鄉，逢年過節返鄉公益，今天穿起志工背心，跟著華山基金會台西天使站人員一起將年菜送到孤老住家，並幫忙大掃除、貼春聯，除舊佈新，曾在電視看過林國基的長者，見本尊到訪格外開心。

此外，林國基也認助6名孤老服務經費約9萬元，並拋磚引玉號召親友共同響應，支持偏鄉獨老服務。

台西鄉90歲獨居的丁姓老阿公，常年病苦，生活無法自理，對人生漸感消極，華山基金會定期到宅關懷、提供營養物資、檢視用藥狀況，阿公也對華山的到訪感到溫暖。今天林國基和志工拜訪，陪伴有說有笑，並送上年菜與義工親手編織的毛帽圍脖，讓阿公開心好過年。

林國基感念華山基金會長期服務失能、失智、失依的三失長輩，過年到，他呼籲各界各伸援手，支持華山基金會「愛老人 愛團圓」公益計畫。愛心年菜每份700元，送愛到家每月1250元/月。愛心專線(05)6995106 丁站長。

林國基為老人披上圍巾保暖。圖／華山基金會提供
林國基為老人披上圍巾保暖。圖／華山基金會提供

華山基金會 年菜 愛心 偏鄉

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