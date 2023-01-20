春節返鄉潮…台南雙鐵湧進12萬人次 國道運量增22%

春節連假民眾陸續返鄉，高鐵和台鐵加開班次，台南市長黃偉哲今天前往高鐵台南站視察發放紅包，並聽取交通局簡報交通及疏運狀況，今天高鐵加開442班次列車，台南站約8.1萬人次，台鐵加開499列次，台南站3.7萬人次，國道客運運量則推估將增加22%。

交通局長王銘德表示，交通局一直與雙鐡及國道客運保持密切聯繫，持續掌握長途人流移動之情形，昨天年前最後上班日，人潮及車流已增加，國1與國3車流南下台南計約12.1萬餘車次，略較去年增加4%；高鐵、台鐵、國道客運之返鄉旅客計約4.5萬人次，略較去年增加3%；市區交通疏運方面，市區8小時交通量約14.8萬車次，略較去年增加6%；大台南公車運量計約3.2萬人次，略較去年增加3%。

交通局將開設「交通疏運指揮中心」，自22日（初一）至29日（初八）每日監控台南市各主要道路的車流情形，即時因應處理各種交通問題。

市長黃偉哲表示，雖然疫情趨緩，還是請市民朋友在搭乘大眾運輸，或前往人潮擁擠的地方及室內場所時，務必全程戴口罩，同時與他人保持安全距離、勤洗手，這樣才能保護自己也保護家人；春節連假也是餐敘團聚等慶祝活動高峰期，提醒民眾「酒後不開車、開車不喝酒」，酒後可改搭乘大眾運輸或計程車，或者利用「酒後代駕」服務，確保人車皆可安全送到家。