快訊

返鄉變國道停車場…國一南下岡山路段4車追撞 一度回堵9公里

王思佳產後一年半辣穿比基尼「豬灘餵萌物」 網友：把那豬移開

春節返鄉潮…台南雙鐵湧進12萬人次 國道運量增22%

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲下午前往高鐵台南站視察，並聽取交通局簡報春節交通疏運情況。圖／台南市交通局提供
台南市長黃偉哲下午前往高鐵台南站視察，並聽取交通局簡報春節交通疏運情況。圖／台南市交通局提供

春節連假民眾陸續返鄉，高鐵和台鐵加開班次，台南市長黃偉哲今天前往高鐵台南站視察發放紅包，並聽取交通局簡報交通及疏運狀況，今天高鐵加開442班次列車，台南站約8.1萬人次，台鐵加開499列次，台南站3.7萬人次，國道客運運量則推估將增加22%。

交通局長王銘德表示，交通局一直與雙鐡及國道客運保持密切聯繫，持續掌握長途人流移動之情形，昨天年前最後上班日，人潮及車流已增加，國1與國3車流南下台南計約12.1萬餘車次，略較去年增加4%；高鐵、台鐵、國道客運之返鄉旅客計約4.5萬人次，略較去年增加3%；市區交通疏運方面，市區8小時交通量約14.8萬車次，略較去年增加6%；大台南公車運量計約3.2萬人次，略較去年增加3%。

交通局將開設「交通疏運指揮中心」，自22日（初一）至29日（初八）每日監控台南市各主要道路的車流情形，即時因應處理各種交通問題。

市長黃偉哲表示，雖然疫情趨緩，還是請市民朋友在搭乘大眾運輸，或前往人潮擁擠的地方及室內場所時，務必全程戴口罩，同時與他人保持安全距離、勤洗手，這樣才能保護自己也保護家人；春節連假也是餐敘團聚等慶祝活動高峰期，提醒民眾「酒後不開車、開車不喝酒」，酒後可改搭乘大眾運輸或計程車，或者利用「酒後代駕」服務，確保人車皆可安全送到家。

王銘德指出，民眾酒後無法駕車，除了可搭乘公共運輸或計程車外，如需將自家車輛駛回，可利用「酒後代駕」服務，目前台南市共計有台灣代駕、台灣大車隊、成功衛星計程車隊，及府城衛星計程車4家業者提供酒後代駕服務，相關費率資訊可上公運處官網查詢。

台南市長黃偉哲下午前往高鐵台南站視察，並聽取交通局簡報春節交通疏運情況。圖／台南市交通局提供
台南市長黃偉哲下午前往高鐵台南站視察，並聽取交通局簡報春節交通疏運情況。圖／台南市交通局提供
台南市長黃偉哲下午前往高鐵台南站視察，並聽取交通局簡報春節交通疏運情況。圖／台南市交通局提供
台南市長黃偉哲下午前往高鐵台南站視察，並聽取交通局簡報春節交通疏運情況。圖／台南市交通局提供

國道客運 計程車 黃偉哲 高鐵

延伸閱讀

備戰全國華南金控盃少棒賽 南市代表隊選拔激戰5天

台南「東山玉米迷宮食樂趣」登場 遊客逛迷宮採玉米

黃偉哲發紅包慰勞清潔隊員 年初四恢復垃圾收運

台南市警局新、卸任分局長交接 黃偉哲：強力掃黑肅槍

相關新聞

春節返鄉潮…台南雙鐵湧進12萬人次 國道運量增22%

春節連假民眾陸續返鄉，高鐵和台鐵加開班次，台南市長黃偉哲今天前往高鐵台南站視察發放紅包，並聽取交通局簡報交通及疏運狀況，...

鹿耳門聖母廟「迎春牛」民俗 春牛、芒神「節氣密碼」大公開

有40多年歷史的台南正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」儀典，2018年獲列無形文化資產台南市定民俗。廟方委託糊紙工藝保存者吳文進...

嘉市春節防疫不鬆懈 健康開心迎新年

今天是各級學校放寒假的第一天，但同時也是諾羅病毒好發的季節，嘉義市長黃敏惠在給家長的封信中提醒孩童做好包括，環境衛生、勤...

南市春節弱勢照顧不中斷 12區社褔中心專人輪值待命

春節連假長達10天，台南市12區社會福利服務中心不打烊，春節期間各區有專人輪值待命，適情況提供關懷救助及經濟、物資等協助...

雲林縣各大醫院過年門診表 若瑟醫院只有初一停診

雲林縣各大醫院過年期間門診時間均有調整，除夕到初三多數停診，只有急診全年無休，其中虎尾若瑟醫院除大年初一停診，除夕和初二...

台南國民運動中心初五開館 預約年後甩肉課程有優惠

台南市永華國民運動中心於除夕至初四休館，初五開館，並配合春節推出游泳池、體適能套票優惠，免綁約、免入會費即可享有優惠入場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。