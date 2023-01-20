鹿耳門聖母廟「迎春牛」民俗 春牛、芒神「節氣密碼」大公開

有40多年歷史的台南正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」儀典，2018年獲列無形文化資產台南市定民俗。廟方委託糊紙工藝保存者吳文進道長製作「春牛」與「芒神」，今年也由吳文進道長主持「稟天入寶」儀式，由台南市文化局代理局長陳修程率領廟方團隊，遵循古禮稟告鹿耳門媽祖、上香、獻祭、恭讀祝文、恭化財帛、置天案、上疏文、請領天旨、天令，再入通寶、入五穀，封貼、良時結彩大吉。

鹿耳門聖母廟主委王增榮表示，春牛神將於大年初一（1月22日）清晨開光點眼，民眾即可開始摸春牛祈福，去年與前年因疫情取消搶春牛及遶境，今年恢復舉辦，相信會吸引眾多民眾參與，歡迎於元宵節前夕2月4日來聖母廟參與迓春牛遊行、搶春牛、欣賞高空煙火與炸蜂炮。

廟方指出，為什麼每年的春牛都有不同的顏色？是因「春牛神」與「芒神」的身上含有一年的「節氣密碼」，從春牛與芒神的外觀，就可以預測今年的氣候。

「春牛神」，身高4尺，象徵1年4季。身長8尺，象徵農耕8節（春分、夏至、秋分、冬至、立春、立夏、立秋以及立冬）。尾長1尺2寸，象徵1年12個月，牛頭、牛身、牛腹、牛角、牛耳及牛尾、牛頸、牛蹄各自代表立春日的干支，並依干支五行畫色。

春牛身邊的「芒神」，身高3尺6寸，象徵農曆1年360日，衣服、腰帶、頭上所束的髮髻的位置，也按立春日的五行干支而定，傳說中，芒神「戴帽」天氣陰涼，「不戴帽」則多炎熱，「脫鞋」或「褲管束高」，是因為穿鞋會濕、水多泥濘、褲管要捲高，象徵該年多雨水；相反的，「穿鞋」則代表該年雨水很少，最好是一隻穿鞋、一隻赤腳，就代表今年是雨水適中的好年冬。

今年的春牛為黑頭、青身、白腹、紅脛、黑蹄，相當亮眼，而芒神則為少壯、黑衣、黃腰帶，穿鞋、不戴草帽。近來南部少雨缺水，「芒神」又穿鞋不戴帽，讓人捏一把冷汗。不妨比對今年的「節氣密碼」，看看老祖先的智慧是否準確？也祈求媽祖保佑癸卯年風調雨順、國泰民安！