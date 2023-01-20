嘉市春節防疫不鬆懈 健康開心迎新年
今天是各級學校放寒假的第一天，但同時也是諾羅病毒好發的季節，嘉義市長黃敏惠在給家長的封信中提醒孩童做好包括，環境衛生、勤洗手、不生食、多運動增加免疫力等防疫措施，健康開心迎新春。
市府表示，依據疾病管制署監測資料顯示，截至本月16日，上週（1月8日至1月14日）全國門急診腹瀉就診為13萬9千728人次，高於去年及前年同期（分別為10萬4千114及11萬6千497人次），近期腹瀉就診人次亦呈現上升趨勢；全國近4週（去年第51至今年第2週）共接獲64起腹瀉群聚通報，較去年同期（56起）為高，其中28起檢出諾羅病毒（佔44%）。
嘉義市長黃敏惠在給家長的一封信中提醒孩童做好防疫措施，健康開心迎新春：
（一）注意居家環境衛生及環境良好通風。
（二）養成勤洗手的良好個人衛生習慣，吃東西前、如廁後需加強洗手。
（三）不生食、不生飲。
（四）酒精對諾羅病毒效果不佳，「勤洗手」才是王道。
（五）注意營養、均衡飲食、運動及充足睡眠，以增加個人的免疫力。
農曆春節期間是國人返鄉過年與外出旅遊的高峰期，在後疫情時代又長達10天的農曆春節假期中，教育處長林立生叮嚀師生在年假期間，大家應做好相關防疫措施及個人衛生管理，若到人潮擁擠處，建議依照規定佩戴口罩，在保護健康的前提下，與家人朋友共度年節假期。
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