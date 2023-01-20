南市春節弱勢照顧不中斷 12區社褔中心專人輪值待命

春節連假長達10天，台南市12區社會福利服務中心不打烊，春節期間各區有專人輪值待命，適情況提供關懷救助及經濟、物資等協助；社會局表示，若發現需急難救助之市民或街友，可撥打1957、1999專線，將視民眾的困難及需求由社工啟動服務措施，不因年假而中斷。

另年節期間民眾如發現有兒少受到不當對待或家庭有協助需求者，速撥打113、110求助、也可上網通報「社會安全網─關懷e起來」平台，會緊急派員處理，不因年假而中斷。

社會局表示，農曆年前各項生活津貼及補助已提早發放，同時針對弱勢民眾、邊緣戶及獨居長輩加強關懷訪視，並調查弱勢個案服務需求，已妥善安排春節期間服務人力，讓有迫切需要之失能長者及身障者都能維持使用居家、喘息等服務，不因連假而受影響。

社會局指出，春節期間加強關懷弱勢，市府跨局處服務團隊共同啟動「兒少及家庭春節關懷專案」計畫，針對全市1389戶脆弱家庭進行關懷訪視及年節物資發放，另針對風險較高且社工在案服務的兒少及家庭，春節前一個月已啟動關懷訪視，由社工提供關懷救助及物資協助，避免因長假而生活受影響。