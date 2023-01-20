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雲林縣各大醫院過年門診表 若瑟醫院只有初一停診

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
中國醫藥大學北港附設醫院新春期間門診表。記者蔡維斌／翻攝
中國醫藥大學北港附設醫院新春期間門診表。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣各大醫院過年期間門診時間均有調整，除夕到初三多數停診，只有急診全年無休，其中虎尾若瑟醫院除大年初一停診，除夕和初二及初三都有兒科等門診。

台大醫院雲林分院1月23日、24日(初二、初三)斗六和虎尾兩院區門診皆停診；1 月 25 日(初四)兩院區開設春節特別門診，請參閱春節門診表(官網首頁/門診公告)；1月26日恢復正常門診。

中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）：1月21、22、23（除夕至初二）停診；1月24、25、26、27日（初三至初六）上午及下午正常門診、夜間停診。

成功大學醫學院附設醫院斗六分院：1月21、22、23、24（除夕至初三）門診休診，各項領藥、檢查、檢驗及復健治療停止服務。1月25日（初四）上午開春節特別門診，內科、外科、精神科。

虎尾若瑟醫院：除夕、初二、初三上午門診內科(類流感門診)、外科、兒科（類流感門診），診間內、外科在1樓、兒科在3樓。初四恢復正常。

天主教虎尾若瑟醫院新春期間門診表。記者蔡維斌／翻攝
天主教虎尾若瑟醫院新春期間門診表。記者蔡維斌／翻攝
台大醫院雲林分院新春期間門診表。記者蔡維斌／翻攝
台大醫院雲林分院新春期間門診表。記者蔡維斌／翻攝

除夕 類流感 春節

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