雲林縣各大醫院過年門診表 若瑟醫院只有初一停診
雲林縣各大醫院過年期間門診時間均有調整，除夕到初三多數停診，只有急診全年無休，其中虎尾若瑟醫院除大年初一停診，除夕和初二及初三都有兒科等門診。
台大醫院雲林分院1月23日、24日(初二、初三)斗六和虎尾兩院區門診皆停診；1 月 25 日(初四)兩院區開設春節特別門診，請參閱春節門診表(官網首頁/門診公告)；1月26日恢復正常門診。
中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）：1月21、22、23（除夕至初二）停診；1月24、25、26、27日（初三至初六）上午及下午正常門診、夜間停診。
成功大學醫學院附設醫院斗六分院：1月21、22、23、24（除夕至初三）門診休診，各項領藥、檢查、檢驗及復健治療停止服務。1月25日（初四）上午開春節特別門診，內科、外科、精神科。
虎尾若瑟醫院：除夕、初二、初三上午門診內科(類流感門診)、外科、兒科（類流感門診），診間內、外科在1樓、兒科在3樓。初四恢復正常。
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