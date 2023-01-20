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台南國民運動中心初五開館 預約年後甩肉課程有優惠

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市永華國民運動中心於除夕至初四休館，初五開館。圖／台南市體育局提供
台南市永華國民運動中心於除夕至初四休館，初五開館。圖／台南市體育局提供

台南市永華國民運動中心於除夕至初四休館，初五開館，並配合春節推出游泳池、體適能套票優惠，免綁約、免入會費即可享有優惠入場。另有寒假學生專案，出示學生證即可享球場、體適能零租、及游泳私人教練課程優惠。另推出年後甩油班，於過年期間報名可享優惠，優惠方案可上永華國民運動中FB粉絲專業查詢。

體育局表示，永華國民運動中心2019年來館人次62萬人，隨後2年受COVID-19疫情影響，來館人數下降為58萬人和43萬人，去年來館人次60萬人，足見疫情後運動人口回升。統計2018年9月12日營運以來，來館人數達263萬人，反映市民熱愛運動。

市長黃偉哲指出，今年春節年假長達10天，除與家人團圓，出外走春，也可來永華國民運動中心運動，消除年假間油脂。春節年假期間與家人團圓享用年夜飯，飯後留下紅包，不留下熱量，過年期來間永華國民運動中心運動甩油，全身脂肪沒牽掛。

體育局長陳良乾表示，為滿足市民熱愛運動需求，體育局除規劃在安南區、新營區、永康區、仁德區及善化區建置全民運動館。並與大專院校合作，將大專院校現有場地開放出來給民眾使用，成為區域的運動中心，目前已與遠東科技大學、台南高商合作，成立新市區及南區全民運動中心，提供市民運動新去處。

台南市永華國民運動中心於除夕至初四休館，初五開館。圖／台南市體育局提供
台南市永華國民運動中心於除夕至初四休館，初五開館。圖／台南市體育局提供

春節 體育 疫情

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