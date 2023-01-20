迎春節嘉縣府全台首創與LINE合作 可在手機買嘉義旅遊行程

迎10天春節連假，嘉縣府力推疫後觀光旅遊，帶動商機，因應數位化趨勢，去年首度推出「嘉縣好玩卡」，上架12項優質旅遊產品，今年再與通訊軟體LINE官方合作，後天大年初一起將好玩卡上架「LINE旅遊」平台，讓LINE用戶快速選購電子票券，讓旅遊商品數位化、便利化。

文化觀光局表示，為慶祝與LINE旅遊合作，後天大年初一開始，凡購買「鄒族逐鹿文創園區門票」或「大埔曾文水庫觀光遊艇門票」，並親自到景點走訪的前150名遊客，再加碼送出小鹿餅乾1包或是竹炭花生1包，數量有限，送完為止。

縣長翁章梁說，現在幾乎人手一台智慧手機，習慣透過線上購買各式票券、用QRCODE快速通關，去年縣府與在地業者合作推出12項嘉縣好玩卡產品，包含大埔曾文水庫遊艇、逐鹿部落餵鹿體驗、太平雲梯眺望美景等體驗，如今與通訊軟體LINE合作，打開手機就可購買好玩卡，日後旅客來嘉旅遊將更快速方便，省去現場排隊購票時間。

根據廣告科技公司TenMax ADTech Lab的《Digital 2022: TAIWAN》資料指出，LINE是台灣最多人使用的通訊應用程式，台灣市占率高達95.7%，翁章梁看好LINE的高市占率及高曝光效果，為了讓更多遊客認識嘉義縣好玩卡，全台首創與LINE合作，將產品上架到「LNE旅遊」，向廣大的LINE用戶推廣嘉義的旅遊產品。