因應春節確診量可能增加 雲林視訊門診無休詳情看這裡

因應疫情升溫，尤其過年期間人潮群聚多，預估確診量可能增加，為便利COVID-19確診民眾春節期間仍可獲醫療照護，符合資格病患可及時取得公費抗病毒藥劑，降低重症風險，雲林縣衛生局協調全縣醫療院所，春節期間提供實體門診、視訊看診及抗病毒藥物調劑等服務，讓鄉親安心過好年。

雲林縣衛生局指出，春節期間發放密切接觸者家用快篩試劑也不打烊，確診者同住親友於自主防疫0+7期間，如有快篩試劑領用需求，可至雲林各衛生所免費領用每人4劑家用快篩試劑，確診者同住親友於自主防疫期間，無症狀者須備有2日內快篩陰性證明才可外出，外出時須遵守自主防疫規範，期間應儘量避免接觸重症高風險對象，如為陽性時，則洽詢醫療服務。

春節假期亦是流感等呼吸道疾病和病毒性腸胃炎的流行高峰期，為讓鄉親過年看病不撲空，衛生局今天提供春節初一至初三基層診所的看診時間供民眾查詢，避免大家湧向醫院急診室塞爆醫療量能。

今年農曆春節長達10天，許多民眾擔心假期間確診，沒有診所醫生幫忙視訊看診怎麼辦？衛生局已協調台大雲林分院、雲林基督教醫院、若瑟醫院及北港媽祖醫院等四大醫院提供視訊診療及24小時就醫諮詢服務。春節期間有COVID-19看診等需求的民眾可逕上雲林衛生局網站查詢相關資訊，如有緊急或重症就醫需求，請打119協助送醫以爭取黃金時間；非急重症可自行駕車或載送就醫。

春節出遊仍佩戴口罩、保持社交距離及手部衛生，相關疫苗接種資訊可上網至雲林縣衛生局網站→新冠肺炎專區→疫苗地圖查詢。

雲林各大醫院1月20日至29日確診者視訊門診服務時間和電話如下：台大雲林分院視訊門診掛號時間當天上午8時至10時30分及下午1時至3時；掛號電話: 0972655309；由親人協助到院領藥。