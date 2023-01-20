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台南「東山玉米迷宮食樂趣」登場 遊客逛迷宮採玉米

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南「東山玉米迷宮食樂趣」年假期間舉辦，市長黃偉哲呼籲讓遊客來台南逛迷宮採玉米。記者周宗禎／攝影
台南「東山玉米迷宮食樂趣」年假期間舉辦，市長黃偉哲呼籲讓遊客來台南逛迷宮採玉米。記者周宗禎／攝影

台南市東山區公所今天舉辦「2023東山區玉米迷宮食樂趣」，年假第一天吸引許多遊客，迷宮彩繪燈籠與春聯充滿年節氣氛。市長黃偉哲發放迷宮體驗券，祝福遊客新年快樂，盡情玩迷宮及東山。

區長呂煌男表示，這次活動有「食樂市集」、消費滿額贈推廣販售農產品及文創產品；「彩色玉米水煮秀」讓民眾嘗鮮甜彩虹水煮玉米，「玉米採收體驗」時段能動手採收玉米，為除夕夜加菜，讓遊客體驗樂趣。

「玉米迷宮燈謎趣」是在玉米田佈置東山區幼兒園彩繪燈籠，讓東山學童穿梭開心尋找自己繪製的燈籠。還有「贈春聯迎新歲」邀請書法老師揮毫，讓民眾將喜歡的吉祥字帶回家，還有限量對聯傳遞新年喜氣。

公所去年於文小二文教用地種植了6分地的玉米以及2分地的地瓜，作物成熟時陸續舉辦玉米、地瓜主題式食農教育推廣活動。這次的玉米迷宮以「向日葵」作為迷宮圖案，象徵日出東升。

黃偉哲表示，很開心許多大小朋友及老師和學生，都來體驗東山玉米迷宮食樂趣，有得吃又有得玩，絕對讓大家不虛此行，他也推薦遊客們早上體驗迷宮，晚上前往欣賞鐵道光雕，還要記得品嘗名聞遐邇的東山咖啡，在過年期間盡情暢玩東山。

年節假期民眾可前往迷宮遊賞，將舉辦地瓜焢窯活動，想體驗東山樂趣的遊客，可至東山區公所官網(https://dongshan.tainan.gov.tw/Default.aspx)，關注最新活動消息。

台南「東山玉米迷宮食樂趣」今天登場，市長黃偉哲呼籲讓遊客來台南逛迷宮採玉米。記者周宗禎／攝影
台南「東山玉米迷宮食樂趣」今天登場，市長黃偉哲呼籲讓遊客來台南逛迷宮採玉米。記者周宗禎／攝影
台南「東山玉米迷宮食樂趣」年假期間舉辦，讓遊客逛迷宮採玉米。記者周宗禎／翻攝
台南「東山玉米迷宮食樂趣」年假期間舉辦，讓遊客逛迷宮採玉米。記者周宗禎／翻攝
台南「東山玉米迷宮食樂趣」年假期間舉辦，讓遊客逛迷宮採玉米。記者周宗禎／攝影
台南「東山玉米迷宮食樂趣」年假期間舉辦，讓遊客逛迷宮採玉米。記者周宗禎／攝影
台南「東山玉米迷宮食樂趣」今天登場。記者周宗禎／攝影
台南「東山玉米迷宮食樂趣」今天登場。記者周宗禎／攝影
台南「東山玉米迷宮食樂趣」年假期間舉辦，讓遊客逛迷宮採玉米。記者周宗禎／攝影
台南「東山玉米迷宮食樂趣」年假期間舉辦，讓遊客逛迷宮採玉米。記者周宗禎／攝影

春聯 黃偉哲

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