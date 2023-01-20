清潔隊、消防隊員年節出勤辛勞 翁章梁慰勞送紅包加菜金

今天小年夜，春節連假開始，清潔隊員、消防隊員犧牲年假執勤辛苦，嘉義縣長翁章梁上午分別到鹿草鄉、中埔鄉，慰勞清潔隊員、消防隊員，發送紅包、加菜金，場面溫馨。

過年家家戶戶大掃除，垃圾量增加，鹿草鄉清潔隊清運垃圾到明天除夕結束，才能回家與家人吃團圓飯。翁章梁由鹿草鄉長嚴珮瑜、環保局長張根穆陪同，到鹿草鄉公所頒安全防護裝備，致贈加菜金，為清潔隊員打氣，提醒出勤確實穿戴裝備，維護自身安全。

環保局統計，嘉縣清潔隊員發生職業災害3種類型：上下班途中交通事故；被垃圾切、割、擦傷；從工作車輛摔落，去年要求鄉鎮市公所制定清運標準作業程序，在垃圾車與資源回收車後加裝安全護欄及掛勾，並在車後加裝消毒設備，降低8%以上職災發生率。

接著翁章梁由消防局長呂清海陪同，到第三大隊三和分隊慰勞，感謝消防人員、義消、防宣及救護義消兄弟姊妹，年節守護縣民生命財產安全，致贈慰問品，恭喜三和分隊隊員黃茂盛榮獲鳳凰獎最高榮耀。

翁章梁說，為讓民眾春節安心過年，消防人員24小時待命，他表達最高敬意謝意，支持消防各項業務，今年以「勇敢超越，追求更好」精神，繼續為縣政發展打拚，期許消防人員與義消、防宣及救護義消夥伴齊心打拚，守護鄉親安全。