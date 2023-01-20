春節新景點 台東精選3件光祭作品今登場
台東縣政府精選3件「台東光祭」作品今天起在舊站特區登場，讓農曆春節期間給民眾多一處遊憩景點。縣府文化處表示，這將是新春全台最特殊又最受矚目的藝術活動之一。
文化處指出，展出時間今天起至2月12日止，每天下午5點30分至晚上10點，地點在舊站特區，精選3件作品包括「原生」、「粉紅色森林」及「金勵湯」等，非常璀璨炫目。
「原生」鑲嵌3座拱門裝置，具70萬顆LED燈形成的光矩陣，創造出無限造型、色彩及視覺錯事的虛擬空間；「金勵湯」藉由燈光流動展現溫泉能量由地底源源湧出的意象。
另「粉紅色森林」以竹子一根一根種出一片如柔軟芒花又像覆雪大地般、暈染著粉紅色的雪白森林，呈現超現實唯美景象。並特別規畫出最佳觀賞拍攝點，讓大家欣賞作品。
文化處強調，每件作品都有設置說明燈箱，提供給民眾介紹，相關資訊可詳見官方網站查詢。
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