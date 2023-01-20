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新春來嘉市走春 安心停車百家潮店逛不完

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
利用愛嘉義APP查詢周邊停車場剩餘空位。 記者李宗祐／翻攝
利用愛嘉義APP查詢周邊停車場剩餘空位。 記者李宗祐／翻攝

春節假期來嘉義市小旅行，有道地特色美食，復古風的日式建築群與林業鐵路文化、網美打卡必拍的市立美術館與花磚博物館，更有年輕族群喜愛的「100+Select 嘉市潮選店」等，搭配全市電動公車與YouBike 2.0的優惠活動，另有機會抽雙人電影票。公有路邊收費停車格自農曆除夕至初四（1月21日至25日）暫停收費，讓民眾安心停車，來嘉市走春。

市府觀光新聞處處長張婉芬表示，嘉義市觀光資源豐富、景點與特色店家相對集中，是許多旅客規劃2天1夜春節旅遊的首選，熱門景點包括展現林業鐵路文化的「製材所」、「車庫園區」及「檜意森活村」；感受藝文氣息的「嘉義文創園區」、「嘉義市立美術館」、「花磚博物館」及「史蹟資料館」；另外「嘉義市立博物館」更於春節期間舉辦新春特別活動，包括民俗表演活動及DIY工作坊等，適合親子同樂共賞。

處長張婉芬表示，市府推出旅遊寶典「嘉市潮選店 100+Select」，盤點100家位於街道巷弄的特色風格小店，外觀與內裝各有不同特色，類別從美食、咖啡、甜點、伴手禮、選物店、書店等等一應俱全，好吃、好拍、好逛又好買，已成為許多年輕朋友來嘉義市旅遊的「潮」聖熱點，進而愛上嘉義市獨特的生活品味。潮選店詳細資訊可至「嘉義市觀光旅遊網」專頁查詢，紙本摺頁則可以到嘉市合法旅宿及100家潮選店索取，索取數量視現場庫存情況。

觀光新聞處表示，即日起至1月29日前到「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁參加「春節到嘉義市旅遊」抽獎活動，就有機會獲得「嘉義市in89豪華影城電影券」（一組2張），共將抽出33名。民眾只要在「 嘉市好旅行」臉書粉絲專頁按讚、按讚及分享該篇貼文，標註（TAG）5位朋友並留言「春節到嘉義市旅遊！我要去（嘉義市景點名稱）、逛（嘉義市潮選店名稱）、住（嘉義市合法旅宿名稱）！」就可以獲得抽獎資格，並於春節連假後公布抽獎結果。

嘉義市各場館春節期間不打烊，開放時間可至「嘉義市觀光旅遊網」活動消息項下查詢。另為迎接春節連假到來，鼓勵民眾多利用低碳交通工具，即日起至6月30日止持電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡）就享免費搭乘市區電動公車及幸福巴士，以及騎乘YouBike 2.0前30分鐘免費（電輔車前30分鐘10元）。詳細公車班次可至交通處網頁公車資訊下查詢；另外，公有路邊收費停車格則自農曆除夕至初四（1月21日至25日）暫停收費，民眾可利用愛嘉義APP查詢周邊停車場剩餘空位。

檜意森活村人潮。圖／嘉義市政府提供
檜意森活村人潮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市潮選店。圖／嘉義市政府提供
嘉義市潮選店。圖／嘉義市政府提供
春節連假嘉義市各景點開放時間。圖／嘉義市政府提供
春節連假嘉義市各景點開放時間。圖／嘉義市政府提供
百大潮選店弄來小餐桌。圖／嘉義市政府提供
百大潮選店弄來小餐桌。圖／嘉義市政府提供
春節in89豪華影城抽獎活動。圖／嘉義市政府提供
春節in89豪華影城抽獎活動。圖／嘉義市政府提供
嘉義市YOUBIKE輕旅行。圖／嘉義市政府提供
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火紅的嘉義市電動巴士。圖／嘉義市政府提供
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嘉義市立博物館新春特別活動。圖／嘉義市政府提供
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嘉義 春節 公車

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