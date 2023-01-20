迎春節進香人潮 嘉義縣三大媽祖廟搶頭香開廟門博轎車
疫情解封，迎春節返鄉進香祈福人潮，嘉義縣三大媽祖廟：新港鄉奉天宮、朴子市配天宮、東石鄉港口宮，將分別舉辦晚會、開廟門搶頭香、送紅包、擲筊博轎車、金媽祖等活動。
奉天宮公告，2年因疫情取消搶頭香的活動，今年疫情緩和，定明天大年除夕恢復開廟門搶頭香活動，從除夕晚上9點開始，由在地社團接續表演，預計晚上10點關廟門，11點開廟門。
今年搶得頭香的信眾，廟方精心準備交趾陶大師製作的紀念品贈送，現場準備兔年新春祈福紅包，發送現場信眾，讓大家在新年初都能有個好采頭，在歡慶之餘，也別忘了要記得配戴口罩，落實防疫，以保護自身及他人
配天宮公告，除夕夜福開廟門發送八路轉運錢。正月初三媽祖寶貝回娘家‧寶貝回嘉過新年。正月初四：請示癸卯年公籤‧癸卯年媽祖聖示。正月初一至初七鑽轎底‧過平安橋祈福活動。21日至2月19 日：御賜燈花裝置藝術展覽。2月3日至2月5日癸卯年禮斗普渡法會。元宵節平安福圓‧燈花媽踩街嘉年華‧元宵晚會。
港口宮連續16年春節擲筊博轎車、金媽祖活動，受新冠疫情影響停辦2年，今年恢復舉辦，援往例從22日大年初一到26日初五共5天，每天在大殿前廣場舉行。廟方說，擲筊期間，每人添千元香油錢就可博杯參賽，擲筊只有一次機會，春節活動項目，包括：免費提供吃湯圓、發放花生糖，博轎車、博金媽祖、過七星平安橋等，邀請下楫國小國樂演奏。
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