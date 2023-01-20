迎春節進香人潮 嘉義縣三大媽祖廟搶頭香開廟門博轎車

疫情解封，迎春節返鄉進香祈福人潮，嘉義縣三大媽祖廟：新港鄉奉天宮、朴子市配天宮、東石鄉港口宮，將分別舉辦晚會、開廟門搶頭香、送紅包、擲筊博轎車、金媽祖等活動。

奉天宮公告，2年因疫情取消搶頭香的活動，今年疫情緩和，定明天大年除夕恢復開廟門搶頭香活動，從除夕晚上9點開始，由在地社團接續表演，預計晚上10點關廟門，11點開廟門。

今年搶得頭香的信眾，廟方精心準備交趾陶大師製作的紀念品贈送，現場準備兔年新春祈福紅包，發送現場信眾，讓大家在新年初都能有個好采頭，在歡慶之餘，也別忘了要記得配戴口罩，落實防疫，以保護自身及他人

配天宮公告，除夕夜福開廟門發送八路轉運錢。正月初三媽祖寶貝回娘家‧寶貝回嘉過新年。正月初四：請示癸卯年公籤‧癸卯年媽祖聖示。正月初一至初七鑽轎底‧過平安橋祈福活動。21日至2月19 日：御賜燈花裝置藝術展覽。2月3日至2月5日癸卯年禮斗普渡法會。元宵節平安福圓‧燈花媽踩街嘉年華‧元宵晚會。