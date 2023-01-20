台南20名身心障礙者通過近4個月職訓 展現烘焙技能成果

台南市勞工局開辦「西點烘焙與咖啡飲料調製班」身心障礙者職業訓練，經過3個多月集訓昨天結訓、20名學員舉辦職訓成果展，現場香氣四溢，吸引民眾購買預購，展示產品100多項開賣即一掃而空，讓學員們歡喜笑開懷。

職訓班委託訊亞企業去年年10月3日開辦，學員小榆說，因社會經驗及工作經歷較少，覺得自己各方面能力不足且缺乏自信心，因此畏懼、自卑及懷疑自己的決定。得知有烘焙相關職訓，加上對這方面很有興趣來報名。

她說，上課期間老師、助教及就業輔導人員不厭其煩反覆指導關心，每天課程扎扎實實學習，經過這3個多月來的訓練，從烘焙、茶飲製作基礎技能：食材運用、基礎概念計算，到包裝產品攝影、社群網路行銷等一連串課程，從零到有慢慢地練習、成長。

她感謝與輔導人員幫助她克服身心障礙所帶來的阻礙，使她積極參與從學習中獲得成就感、建立自信心與獨立自主能力。結訓後小榆準備考取烘焙麵包證照，努力找尋適合的工作，期待能減輕家中的負擔。

勞工局就業促進科科長沈淑敏表示，疫情改變許多消費者對觀光旅遊及購物習慣，因此訓練課程更注重社群媒體經營行銷與網路互動，導入網路平台促使銷售管道更加多元，學員可自由選擇符合自己的行銷方式。勞工局期勉學員日後不僅提升工作職能及工作態度，更能學以致用，實踐屬於自己的品牌與夢想。

勞工局長王鑫基表示，感謝訊亞辦理身心障礙者職業訓練，鼓勵學員踏出家門來接受培訓，希望藉由職業訓練的支持，幫助身障朋友學習一技之長，提升工作技能及職場概念，進而順利回到職場穩定工作，能有更多謀生自立的機會，每位學員認真學習及努力考取烘焙證照，同時善用多媒體行銷手法並結合台南在地特色拓展商機。為慶祝新春特地帶來市長黃偉哲的紅包，肯定學員的積極學習，預祝旺兔順利。