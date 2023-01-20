年前舊衣回收爆量 惡意棄置造成髒亂將依法告發

隨著農曆年除舊布新，不少民眾將舊衣送至回收箱做公益，嘉義市脊髓損傷者協會總幹事黃清助表示，今年舊衣回收量42萬公斤，較去年增加9萬公斤，今年惡意棄置的狀況改善不少；但還是有不少回收箱爆量造成髒亂；呼籲市民，遇到爆量回收箱，可以多走些距離找回收箱再投，一起維護市容整潔。市環保局表示，若惡意棄置造成環境髒亂，將依廢清法告發。

總幹事黃清助推測，因天氣好、宣導奏效、做好分類、回收箱粉刷吸晴、維護市容等因素，讓回收箱發揮應有的容量，使得今年回收量增加。

不過，還是有少部分民眾貪圖方便，將棉被、枕頭、鞋子等塞進回收箱裡面，甚至當作垃圾桶、丟棄廢棄物，造成工作人員負擔。尤其是傢具等大型廢棄物，任意堆置在回收箱旁邊最難處理。其實傢具等大型廢棄物民眾可以聯絡環保局，會派專人處理。

黃清助表示，將舊衣烘乾整理後整貨櫃賣給國外貿易商；好一點衣物的整理成「洗材」，賣到機械工廠讓機械工廠做擦黑油的抹布。比較差的衣物，協會補貼，送到鹿草焚化掉。以前舊衣回收整理後會捐助弱勢家庭，但現在已很少。

市環保局表示，舊衣回收的高峰期大都在農曆過年前大掃除、換季時，民眾若發現舊衣回收箱已滿，可聯繫協會加快回收或者聯絡環保局派員整理清運。如果有惡意棄置造成髒亂，將依廢棄物清理法裁罰。