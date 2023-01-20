人潮湧出來了！台南新化年貨大街營運額創下2500萬新高

春節前後的年貨大街及市集尤其吸引人潮，台南新化年貨大街13日開幕至19日，消費人潮及錢潮創高，到訪逾25萬人次，營業額更是創新高，突破至2500萬元。

為使市民及遊客能安心購物，法制處及相關機關就前往年貨大街及市集攤商進行聯合稽查，以確保所售年節食(商)品符合安全衛生管理及商品標示規範外，並積極輔導攤商應明確標示價格及商品、肉品來源等相關資訊，以維護消費者權益。

新化年貨大街是年節前重要市集，法制處即會同新化區公所等相關機關進行春節食（商）品聯合稽查。因疫情趨緩，攤商進駐高達160餘攤，販售多樣化之應景食(商)品及特色美食，因新增攤商甚多，為替消費者權益把關，法制處消保官均逐一查核攤商價格及重量等重要消費資訊有無明確標示及揭露，對於未標示揭露者，並提供珍珠板給業者，要求當場標示並置於明顯處輔導改善，避免因資訊不透明衍生消費爭議。

月津港燈節15日晚開幕，法制處處長尤天厚親自率隊會同鹽水區公所區長至美食區進行聯合稽查，今年約有110餘業者設攤，大多數攤商皆已自主管理，明確標示品項、售價等資訊，少數新設攤位於輔導下亦已當場改善。

衛生局並會同查核攤商炸油、豬肉原產地及食品包裝等標示是否符合食品良好衛生規範準則（GHP）之規定，針對少數不合規範商家均現場輔導改善。至經發局則加強商品標示之查核，針對不合格商品皆依商品標示法要求業者限期改正。

經濟部標準檢驗局台南分局也配合辦理年貨大街及市集之聯合稽查，防止業者斤兩不實造成消費者權益受損，經抽樣檢測電子式及機械式磅秤共68台均在法定公差範圍全數檢查合格。