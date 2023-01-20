蘇貞昌宣布率內閣總辭 翁章梁：希望中央持續協助嘉義轉型

行政院長蘇貞昌昨天宣布將率內閣總辭，總統蔡英文隨後也在臉書發文，公開表達對蘇貞昌的感謝，並強調「我們將在農曆年期間啟動內閣調整作業」。綠營連任的嘉義縣長翁章梁說，「我們尊重蘇院長的決定，也希望中央政府持續協助嘉義轉型及生活提升。」

翁章梁說，「有政府會做事的蘇內閣，這4年做了許多事，尤其在教育資源的改善、少子化托嬰及親子館設立、交通道路改善及老人化長照2.0擴充，對財政相對弱化的我們幫助很大，我們尊重蘇院長的決定，也希望中央政府能持續協助嘉義轉型及生活提升。」

蘇貞昌2021年9月5日到嘉義縣，宣布科園區落腳台糖太保農場，才半個多月，蘇2度抵嘉送大禮，當時引發外界蘇是為保閣揆，對英系掌門人、立委陳明文示好揣測，陳明文致詞意有所指說，「蘇貞昌院長是挺嘉義發展，對縣長翁章梁好，不是對我，蘇院長當愈久，嘉義愈大發展」。

陳明文說，嘉縣結束派系政治，翁章梁是轉型政黨政治的首位連任縣長，積極推動農工大縣。翁章梁在中央地方完全執政優勢下，蘇貞昌送嘉縣重大建設，除嘉科園區、實驗中學，還有中埔公館、水上南靖產業園區，茶改總場遷建、朴子肉品市場改建現代化屠場、，道路及老舊橋梁重建等，為轉型農工大縣奠定基礎，蘇貞昌核定85億元嘉科園區開發經費。