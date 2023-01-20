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台南最大果菜市場湧現年貨採買人潮 波麗士交管備戰

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
警方為維持安南果菜市場採買年貨民眾的交通順暢與人車安全，已與市場管理處現地會勘，在周邊道路設置通行指示告示牌，引導民眾通行方向。圖／讀者提供
警方為維持安南果菜市場採買年貨民眾的交通順暢與人車安全，已與市場管理處現地會勘，在周邊道路設置通行指示告示牌，引導民眾通行方向。圖／讀者提供

安南區果菜市場是台南最大的市場，農曆春節前夕均會湧入大批人、車潮採買年貨。台南市警三分局指出，今天（小年夜）及明天（除夕）上午自6時起動員所屬員警、協勤民力並結合市場人員，在周邊道路實施交通管制、疏導，並派遣便衣警力在市場內加強巡邏查察，維護治安狀況。

台南市警三分局指出，為維持安南果菜市場採買年貨民眾的交通順暢與人車安全，已期前與市場管理處現地會勘及召開協調會，在周邊道路設置通行指示告示牌，引導民眾通行方向。

另為因應怡中市地重畫進度，往年原佃郵局後方的場外停車空間，現因整地僅能提供80個汽車停車位，較往年500個停車位減少許多，呼籲民眾盡早採辦年貨，避免集中大量人、車潮導致交通壅塞。

市警三分局提醒，民眾採買年貨別忘了遵守交通規則，切勿在市場周邊違規停車、並排停車，如天氣許可，騎乘機車採買會是更便利、省時的好選擇。

同時，警方將在果菜市場內增設「機動派出所」，主動提供各項為民服務工作及實施交通、預防犯罪宣導，有需求的民眾可逕行前往利用，也可逕撥110免付費報案電話，由警方提供適時的服務與協助。

台南市警三分局指出，今天（小年夜）及明天（除夕）上午自6時起動員所屬員警、協勤民力並結合市場人員，在周邊道路實施交通管制、疏導。圖／讀者提供
台南市警三分局指出，今天（小年夜）及明天（除夕）上午自6時起動員所屬員警、協勤民力並結合市場人員，在周邊道路實施交通管制、疏導。圖／讀者提供

年貨 台南 車潮

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