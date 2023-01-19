嘉義醫院攜手診所 助偏鄉醫療好照護

衛生福利部嘉義醫院與嘉義縣中埔鄉柯診所簽署合作意向書，以後透過雙向轉診進行醫療交流，建立轉診綠色通道提供一站式快速通關，讓醫療資源發揮最大的效益，便利偏鄉民眾就醫。嘉義醫院院長黃元德表示，期望藉由與在地診所結盟，提供偏鄉民眾快速便捷的醫療服務。

雙方簽署合作意向書，未來將擴大服務嘉義縣中埔地區民眾，以「預防疾病、促進健康」為目標，透過雙向轉診進行醫療專業交流，建立轉診綠色通道提供一站式快速通關服務，便利社區民眾就醫。讓在地民眾能在柯診所就醫，需要進一步治療時可即時轉診到嘉義醫院進行腸胃鏡、電腦斷層、核磁共振檢查，建立照護資源共享機制，使醫療資源發揮最大的效益，不但社區民眾的健康獲得更全面的照護，另一方面也讓中埔鄉醫療環境與品質獲得提升。