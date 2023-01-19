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嘉義醫院攜手診所 助偏鄉醫療好照護

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
衛生福利部嘉義醫院院長黃元德（右）柯診所院長吳秉蒼（左）簽署合作意向書。圖／衛生福利部嘉義醫院提供
衛生福利部嘉義醫院院長黃元德（右）柯診所院長吳秉蒼（左）簽署合作意向書。圖／衛生福利部嘉義醫院提供

衛生福利部嘉義醫院與嘉義縣中埔鄉柯診所簽署合作意向書，以後透過雙向轉診進行醫療交流，建立轉診綠色通道提供一站式快速通關，讓醫療資源發揮最大的效益，便利偏鄉民眾就醫。嘉義醫院院長黃元德表示，期望藉由與在地診所結盟，提供偏鄉民眾快速便捷的醫療服務。

雙方簽署合作意向書，未來將擴大服務嘉義縣中埔地區民眾，以「預防疾病、促進健康」為目標，透過雙向轉診進行醫療專業交流，建立轉診綠色通道提供一站式快速通關服務，便利社區民眾就醫。讓在地民眾能在柯診所就醫，需要進一步治療時可即時轉診到嘉義醫院進行腸胃鏡、電腦斷層、核磁共振檢查，建立照護資源共享機制，使醫療資源發揮最大的效益，不但社區民眾的健康獲得更全面的照護，另一方面也讓中埔鄉醫療環境與品質獲得提升。

柯診所院長吳秉蒼表示，這次結盟將有助於解決偏鄉民眾就醫困難的問題，同時也在地就近提更高質量的醫療服務，藉由與部立嘉義醫院深化雙向轉診及落實分級醫療提供在地民眾完善且便捷的醫療服務。

衛生福利部嘉義醫院與嘉義縣中埔鄉柯診所簽署合作意向書。圖／衛生福利部嘉義醫院提供
衛生福利部嘉義醫院與嘉義縣中埔鄉柯診所簽署合作意向書。圖／衛生福利部嘉義醫院提供

嘉義 偏鄉 中埔

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