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雲林「破大洞」的濠溝橋修好了 採這工法只封橋17天

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣麥寮鄉濠溝橋修復完成，縣長張麗善（前排右三）今天舉辦通車典禮。圖／雲林縣政府提供
雲林縣麥寮鄉濠溝橋修復完成，縣長張麗善（前排右三）今天舉辦通車典禮。圖／雲林縣政府提供

雲林縣麥寮鄉濠溝橋是當地往返工業區交通要道，橋齡已逾50年，疑因重車輾壓，且老舊橋體鋼筋早已鏽蝕，橋面破了1公尺大洞，被列為U4等級危橋（必須馬上派修），縣府自籌327萬元，去年10月23日開工，採用半半工法施工，全橋封閉僅17天，縣長張麗善今天到場舉辦通車典禮。

張麗善說，鄉道雲1-5線濠溝橋是後安村鄉親主要進出要道，也是連接工業區重要幹道，每天都有很多重車經過，老舊橋面承載力不足，導致橋面下陷破洞，在橋面破洞當天就立即封閉橋梁，經橋檢評估後，列為U4等級危橋，縣府自籌327萬元搶修。

工務處長汪令堯說，濠溝橋總長11.6公尺，橋寬9.4公尺，評估橋梁受損情況後，採用更換上部結構方案，新設主梁及橋面板，並沿用既有橋台減少經費及縮短工期，採半半施工，留部分橋面通行，全橋封閉僅17天，降低交通影響，去年10月23日開工，原訂工期90天，提前在今年1月9日通車，今天補辦通車典禮。

雲林縣麥寮鄉濠溝橋修復完成，縣長張麗善（右四）今天舉辦通車典禮。圖／雲林縣政府提供
雲林縣麥寮鄉濠溝橋修復完成，縣長張麗善（右四）今天舉辦通車典禮。圖／雲林縣政府提供

張麗善 雲林

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