雲林「破大洞」的濠溝橋修好了 採這工法只封橋17天

雲林縣麥寮鄉濠溝橋是當地往返工業區交通要道，橋齡已逾50年，疑因重車輾壓，且老舊橋體鋼筋早已鏽蝕，橋面破了1公尺大洞，被列為U4等級危橋（必須馬上派修），縣府自籌327萬元，去年10月23日開工，採用半半工法施工，全橋封閉僅17天，縣長張麗善今天到場舉辦通車典禮。

張麗善說，鄉道雲1-5線濠溝橋是後安村鄉親主要進出要道，也是連接工業區重要幹道，每天都有很多重車經過，老舊橋面承載力不足，導致橋面下陷破洞，在橋面破洞當天就立即封閉橋梁，經橋檢評估後，列為U4等級危橋，縣府自籌327萬元搶修。