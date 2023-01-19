越南新二代力爭上游上大學 嘉邑行善團頒助學金

越南籍新二代阮氏蘭國中畢業後隻身來台灣依親媽媽，初到台灣只會簡單說句「你好」，堅毅努力不懈自學考上高中還成為班上第1名，透過特殊選才以第1名成績考上長榮大學。日前嘉邑行善團為扶助弱勢家庭學子，推動「善因種子助學計畫」舉辦頒贈儀式，提供全國清寒優秀的大學青年安心求學的機會，阮氏蘭以優秀表現獲5萬元助學金。

阮氏蘭表示，3歲時媽媽因為必須扛起家庭經濟重擔，離開家鄉到台灣工作，直到她國中畢業，為了能與母親有更多相處的時間，來台灣依親媽媽，回想從越南剛到台灣的過程，一路走來真的很不容易。

她表示，在越南唸書時都是班上第1名，到了台灣卻變成班上最後1名，加上還沒有認識新朋友，在這裡唯一的家人是媽媽，但正因為有這些經歷讓她學到很多。到台灣只會講「你好」，如今她會講中文、越南、印尼等語言。

她想和大家分享，其實生活過得怎樣是自己的選擇，可能現在的生活比別人過得更辛苦、更困難，可是越難熬的環境都熬過了，在這過程中學習到的東西是別人花錢也學不到的，未來都會掌握在自己的手上。她說，來台灣這段時間非常感謝曾經幫助過自己的人，未來也將運用自己的專長來幫助更多困苦的人，回饋台灣社會所給予的溫暖。

嘉邑行善團理事長徐文志表示，行善無國界，不分你我與國籍，因為透過實際訪視，深切體認到弱勢家庭子女在教育資源上的困難。人不能決定出身，但可以擁有夢想，嘉邑行善團希望幫助孩子不因家庭因素而限制了發展的機會，透過對下一代的教育來翻轉人生，推動善因種子助學計畫實施迄今，已有302位學生獲頒助學金，累計金額達719萬元，未來將持續當推手，協助在困境中力爭上游的莘莘學子們勇敢逐夢。