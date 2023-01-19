黃偉哲發紅包慰勞清潔隊員 年初四恢復垃圾收運

過年大掃除，垃圾量爆增，台南市長黃偉哲今天下午由環保局長許仁澤、市議員林美燕及李啟維陪同，到安平區、南區慰勞正在收運垃圾的清潔隊員，並發送新春紅包，為隊員帶來新春好采頭，來年一定會更好。

黃偉哲表示，清潔隊員除了平常的環境清潔和垃圾清運外，這兩年還協助新冠疫情清消、拆除違規廣告，各項大型活動結束後清潔隊員也都在第一時間整理會後環境。對於清潔隊員的辛勤與付出，黃市長表示感謝，但也提醒清潔人員忙於工作之餘，也要注意健康與安全，平安過好年。

環保局長許仁澤提醒市民，1月20日小年夜加班收運垃圾，21日除夕提前4小時收運垃圾至下午6時止，1月22日至24日(大年初一至初三)停收垃圾，1月25日恢復正常收運，請市民朋友在環保局停收垃圾的3天裡，不要將垃圾拿出，共同維護市容整潔。