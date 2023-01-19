丁噹、王柏森帶你遊台南 《阿美遊台南》初二、初四首播

《搭錯車》音樂劇旗艦版將在6月24、25日於台南登場，飾演阿美的丁噹和飾演亞叔的王柏森日前率先「場勘」臺南文化中心，台南市觀光旅遊局也熱情推薦支援，前往許多拍照打卡新景點先幫歌迷搜集台南美食，包括意麵、古早味蚵嗲、米糕、布丁、豆花等美食。

觀光旅遊局為推廣藝文與觀光結合的旅遊行程，邀請已在世界巡迴演出30多場的音樂劇《搭錯車》主角丁噹、王柏森遊台南體驗府城風情。搭配今年農曆春節長達10天的假期、邀請丁噹、王柏森來一趟台南走春踩線之旅，看看台南有什麼好吃好玩新年走春祈福的地方。

新春特輯《阿美遊台南》於1月23日（初二）、1月25日（初四）晚間6點相信音樂官方臉書、丁噹官方臉書、相信音樂日常B’inNow頻道同步播出，透過新春特輯《阿美遊臺南》跟丁噹和王柏森一起好吃好玩遊臺南！

市長黃偉哲表示，台南有非常多的走春景點，推薦丁噹和王柏森前往有300多年歷史的南鯤鯓代天府拍攝，順道祈求演出順利票房大賣，也推薦台南排隊美食和私廚料理等口袋名單，丁噹跟王柏森品嘗台南獨一無二的好味道。

觀光旅遊局長郭貞慧表說，這次邀請丁噹和王柏森拍攝新春特集走訪特色景點，並介紹許多藏於台南巷弄之中的頂尖美食小吃，包括鹽水意麵、青鯤鯓古早味蚵嗲、私廚米糕、濃醇豆花以及冰果室等，經由劇團拍攝的迎春短片，給大家一個走春懶人包，也傳遞給台南滿滿的人情味。