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贈50萬助學金 諸羅山同鄉會助弱勢學子安心向學

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（左二）贈送感謝狀，感謝同鄉會無私回饋家鄉。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左二）贈送感謝狀，感謝同鄉會無私回饋家鄉。圖／嘉義市政府提供

嘉義市諸羅山同鄉會理事長呂正一與團隊成員今日拜訪嘉義市政府，致贈50萬元作為嘉義市千盞燈助學金，幫助家庭經濟遭逢困頓的學子順利就學，由嘉義市長黃敏惠代表受贈。

嘉義市諸羅山同鄉會成員多為在大陸經商的嘉義子弟，近年面對政商環境不友善與疫情衝擊，為方便連絡情誼，分享家鄉資訊，提供台商相互支持的管道，因而組成諸羅山同鄉會。

黃敏惠表示，感謝呂正一事業有成之餘能無私回饋家鄉，也希望在對岸打拚的嘉義子弟都能平安順利，期望疫情趨緩後能常回嘉看看，體驗不一樣的嘉義市。

呂正一表示，自己從小生長在嘉義，為大業國中、嘉義高工畢業校友，到對岸打拚20餘年後想回饋家鄉，因此捐贈助學金幫助後進學弟妹，希望在學子們的心中點亮一盞盞明燈，照亮他們的求學之路。

嘉義 疫情 黃敏惠 台商

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