台南阿嬤阿公畫台江 創作建庄2百年紀念年曆

為迎接台江建庄2百年，台南社大台江分校粉彩繪畫班師生，以台江歷史現場作為繪畫的美麗場景，學生由80幾歲的阿嬤到年輕媽媽，大家共畫創作紀念年曆，今天發表，張張都是師生費心創作的美麗作品，也成為師生志工搶手的台江特色年曆。

台江分校表示，粉彩繪畫班師生在許瓊朱老師指導下，以台江十六寮大廟、曾文溪口等台江歷史現場，作為創作的地景，完成20幾幅台江美麗風景畫，學員有阿嬤、阿公、媽媽、上班族等青年人，台江分校特別結合大廟興學年曆，3代共「畫」創作台江建庄2百年紀念年曆，這份年曆是結合農曆年製作。

粉彩班張碧玉創作「台江大圳夕陽」，她說，退休後有機會能報上粉彩班，「台江大圳夕陽」是自己獨力完成第2幅完整作品，最大困難是在光影掌握及黑色場景的描繪，花了很多時間，連手指都磨破皮，但當看到自己作品刊登在大廟興學年曆上，卻是幸福與滿足。

82歲阿嬤沈金枝看到自己創作朝皇宮歷史現場畫作，登在大廟興學年曆，特別高興，她說，這份年曆除了典藏，還要送給親友。她表示，創作朝皇宮大廟興學平安燈時，燈的呈現最難畫，一次畫不出來，再試第二次，挑戰第三次才成功，當兒子也稱讚自己愈進步，心情特別好。

學員王碧霞創作「曾文溪畔落日」，她說，因喜歡風景，畫曾文溪畔落日，也才感受到台江風景的美，創作過程中最困難是水的呈現，如何讓水能有起伏感，畫出來後，高興的心情難以言喻。