農曆年節前 翁章梁帶妻子到山區大埔、阿里山鄉發紅包賀年

後天農曆除夕，嘉義縣長翁章梁上午帶妻子劉莉英，前往山區大埔鄉、阿里山鄉發放鴻兔大展紅包，提前向鄉親拜年，民眾排隊領取新年祝福，場面熱鬧。

翁章梁夫妻先後前往大埔北極殿、阿里山樂野文化聚會所、達邦長青活力站、里佳資訊站、來吉部落市集等地發紅包，向警消弟兄說聲「謝謝，辛苦了！」送高山茶及紅包，慰勞他們值勤辛勞。

翁章梁帶妻子劉莉英、大埔鄉長吳明勳、阿里山鄉長高瑞芳、議員武清山等人發紅包，對民眾道聲「新年快樂！」盼大家都能平安過好年，他示範鴻兔大展紅包的用法，將紅包打開，就可咬進上面5元硬幣，放在家裡喜氣洋洋。

天氣晴朗，所到之處民眾聚集排隊領紅包，去年疫情取消發紅包避免群聚，今年恢復發放，鄉親都很興奮，拿到春聯迫不及待貼在住家。翁章梁說，過年期間社會秩序仍需維持，感謝警消、醫護、交通運輸業者犧牲假期，感謝他們付出。