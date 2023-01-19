嘉義大埔鄉新建平樂橋啟用通車 解決交通困境發展觀光
嘉義縣偏鄉大埔鄉平樂橋（原仁祿橋），位處和平村馬頭山，是和平村與永樂村聯絡橋梁，串聯台3線及嘉143線，原為嘉邑行善團改建橋梁，2018年豪雨造成地層滑動，橋梁變形封閉，縣府協助大埔鄉公所爭取經費，獲中央補助7228萬9千元，改建新橋樑上午通車。
原橋梁仁祿橋長度87.7公尺、淨寬7.4公尺，新建後橋梁，長130.5公尺、淨寬7.4公尺，命名平樂橋，取和平村與永樂村第2字，有兩村聯絡橋梁的意義。
仁祿橋2018年8月豪雨，橋梁西側（馬頭山側）橋台推移、擋土牆傾倒及路面隆起，縣府檢測橋梁，檢測結果為U4等級 (受損嚴重)，有立即危險，封橋後協助鄉公所提報災害修復工程，公共工程委員會同意在橋梁上游建設便道，補助規畫監測費671萬9千元。
縣府審查橋梁規畫及監測成果，向公共工程委員會爭取災害復建工程款，獲補助6557萬元，加上先前規畫監測費671萬9千元，合計7228萬9千元。在仁祿橋下游側找到適合位置新建橋梁，2021年1月開工，2022年10月竣工，上午舉行通車啟用典禮，重新命名橋梁。
大埔鄉長吳明勳說，平樂橋貫穿大埔重要道路，是非常重要建設，感謝縣長翁章梁、立委陳明文、議長張明達協助爭取經費，解決交通問題。翁章梁說，考量鄉親用路安全，2013年起每2年辦1次橋梁檢測，確保橋梁品質，大埔屬水質水源保護區，開發不易，讓大埔適合發展觀光，縣府持續宣傳大埔觀光特色，讓更多人來旅遊，更多商家進駐，帶動發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言