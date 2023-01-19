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憂影響海尾路綠道生態 台南台江流域社群反對設太陽能板

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區海尾路旁魚塭有黑面琵鷺戲水，居民擔心在此種電將影響生態。圖／居民提供
台南市安南區海尾路旁魚塭有黑面琵鷺戲水，居民擔心在此種電將影響生態。圖／居民提供

台南市政府府配合綠能政策辦理道路人行道設置太陽光電發電系統標租案，提供能源開發廠商於人行步道上方設置太陽光電發電設備，安南區海尾路正施工中，但居民反對，擔心影響生態。環保人士及居民今天到此記錄路旁魚塭的黑面琵鷺戲水，並參加業者的說明會，再次呼籲不要施工。

反對海尾路綠道、魚塭設置太陽能光電板的海尾鄉親、台江流域社群及台江文化促進會，今天上午到海西里活動中心，參加業者舉辦的說明會，再次向市政府及廠商表達勿在有6百棵行道樹的海尾路綠道蓋太陽能板，呼籲市政府應中止人行道租約，好好保護這些行道樹，太陽能板應另覓適合的場址。

王姓居民表示，海尾鄉親在2015年一起與市政府在海尾路植樹，營造海尾路綠道，海尾路及綠道斥資數億元經費開闢，豈能今日違反過去政策，在綠道上蓋太陽能板。他說，日前北風一吹，海尾路綠道上的太陽能板H型鋼梁就倒了2支，呼籲市政府應盡速將綠道上H型鋼樑全數拆走，保護行人及車輛安全。

工務局之前表示，綠能是國家能源政策目標，台南的日照充足，很適合太陽能光電，市府配合綠能政策辦理道路人行道設置太陽光電發電系統標租案，提供能源開發廠商於人行步道上方設置太陽光電發電設備，是台南市綠能發展與人行環境提升的結合。為確保海尾路兩側植栽生長，未來絕不允許砍除樹木發展綠能，完工後，除了既有綠道，更有太陽能板能遮蔭、夜晚安全照明，是綠能政策與人行環境雙贏的成果。

台南市安南區海尾路要種綠電，居民擔心破壞生態，持反對態度。圖／居民提供
台南市安南區海尾路要種綠電，居民擔心破壞生態，持反對態度。圖／居民提供

人行道 台南 台江 行道樹 黑面琵鷺

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