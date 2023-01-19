九崴南科電廠設廠引居民反彈 南市府表態：與市民同陣線

九崴天然氣發電廠計畫在台南安定與安南區交界設廠，引發居民反對，台南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲召開記者會正式表態，台南市政府將與市民同一陣線，在中央與地方沒有共識前，不會審查九崴電廠開發案。

葉澤山率市府環保局長許仁澤、經發局長林榮川共同召開記者會，台史博社區居民自救會、市議員邱昭勝、陳怡珍、立委郭國文助理、安定區中榮里長翁炳煙等到場關心，葉澤山指出，南市府慎重其事邀請相關局處及地方團體參與記者會，最重要的是要讓大家清楚地瞭解該案的過程，以及市府跟所有的居民站在同一陣線，不希望在事件發展的過程中，民眾誤解市府的立場。

許仁澤說明，環保署在111年9月12日召開環評專案小組初審會議中，市府派員出席針對九崴電廠開發案可能造成空氣汙染、天然氣管線安全性及回饋金等，是地方民眾最關心議題，要求具體說明空汙減量及影響抵換，另居民最關心管線的安全，高雄氣爆後對管線安全，以及台北市天然氣貯槽附近居民也會有意見，相關安全措施有無落實。環保局會持續跟居民站在一起，維護附近民眾居住安全和環境品質，依權管法規於中央環評會上表達在地訴求。

經發局表示，九崴電廠目前尚未通過中央的環評，該局也尚未收到電業籌設等申請，因此呼籲業者在中央審查階段，向民眾說明以化解疑慮。如果業者和中央沒有與地方居民達成共識，經發局在收件後也會暫停審查此案。

議員陳怡珍說，市府的立場已較明確但還是不能完全放心；市議員邱昭勝也說，市政府只要同意一定發動抗爭，基地位在台南市中心卻設發電廠，難道是要成為台南的地標嗎？這裡未來都是台南的副都心，南科及鄰近社區都發展起來，電廠選址絕對是錯誤。

自救會表示，九崴天然氣發電廠預定地在安南和安定區交界，附近5公里內就有12萬居民，鄰近地區還有1座醫院、5間中小學、1間特教學校、台灣歷史博物館，以及亞太棒球村等重大建設，屬人口密集成長區，電廠選址明顯違反台南市政府區域發展的既定政策，要求遠離住宅區域。

自求會會長朱俊榮、副會長蔡誌鴻、代表黃銀姝、陳明惠等強烈表達，天然氣發電燃燒過程產生的氮氧化物是形成霧霾的主要空氣汙染物，場址位於台南空軍航道，屬於限建區，電廠煙囪高度僅能有 53 公尺，將使其汙染物擴散能力極差，中華鳥會專家也證實有台灣一級保育鳥類草鴞的重要棲息地。選址不合理也無法令人信服，政府在中央環評上須參考民間資料與意見，勿單方面輕信廠商說詞，自救會還會北上提出訴求。