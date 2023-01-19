一車廢紙「論斤秤兩」後的價格買不起便當 阿嬤笑：當運動

春節到，家家戶戶大掃除，也是環保局清潔隊、民間資源回收商最忙碌的時候，許多回站都見排隊賣回收物的人龍，不過，最近紙價價格每公斤只2元，許多民眾載了一大堆廢紙來賣，卻只有幾十元，大嘆買個便當都不夠，不過，70多歲的何姓阿嬤說，「要動才能活」，到處撿資源回收物就是運動。

國內紙容器回收量受疫情影響，網路購物、外送大增，以致量明顯增加，台南市環保局統計2021年疫情最嚴重時，資源回收量58萬6991公噸，其中紙容器9642公噸，全市資源回收率62.45%；去年前11個月，資源回收量53萬5576公噸，其中紙容器回收量9089公噸，全市資源回收率62.94%，雖然資源收率略成長，但後疫情下的消費型態已無法恢復到疫情前，紙容器回收維持一定數量。

南市環保局表示，為此，加強宣導少用一次性容器，鼓勵公司機構團體叫餐食，選擇提供非一次性容器；目前該局會議或叫外送都選擇有提供非一次性容器的餐飲業者。

資源回收商指出，春節前是最忙碌的時候，民眾大掃除後，許多資源回收物都載來賣，目前紙價1公斤只有2元，和去年5、6月的近5元差了2倍多，之前廢鐵1公斤5、6元，最近價格較好，約7、8元。