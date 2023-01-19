嘉市提前發福利 弱勢家庭過好年

為照顧經濟弱勢族群，減輕採買年貨的負擔並感受過年的歡樂，嘉義市政府於今日提前發放1月份的社會福利相關補助，讓弱勢家戶也能過個好年，將有1萬5千323人受惠。

社會處長林家緯表示，原先在每個月底發放的社會福利補助或津貼，市長黃敏惠特別指示配合今年農曆春節連假時程，提前於過年前發放。包含低收入戶的各項生活補助、身心障礙生活補助、中低收入戶老人生活津貼、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、0至2歲育兒津貼、托育費用補助及特殊境遇家庭子女生活津貼等社會福利補助項目，都會在今日撥入民眾帳戶。

同時，為照顧低收入戶和中低收入戶所加發的生活補助，也同樣在今日撥付到符合資格的民眾帳戶中。低收入戶每人每月加發750元、中低收入戶每人每月加發500元的生活補助，並持續1年，爾後符合資格的民眾，在每月月底也會主動撥入帳戶。

市府社會處表示，接下來將有長達10天的連續假期，但是這段期間社會處各項弱勢照顧的工作不打烊，在過年期間訂有「春節關懷送暖─備勤計畫」，排定社工輪值處理保護性或經濟弱勢案件，協助弱勢民眾在春節期間也能及時獲得相關的照顧與服務。