科技執法沒有新春假期 違規小心過完年荷包大失血

嘉義市去年增加9處科技執法路口，針對不打方向燈、不禮讓行人者等違規行為進行開罰，半年觀測宣導期間已過，已在去年12月開始執行，今年初違規民眾會陸續接到紅單；嘉義市交通隊表示，科技執法鐵面無私沒有假期，新春期間持續執法，呼籲民眾切勿輕忽才不會過完年荷包大失血。

為確保用路人安全，嘉義市在市區9處易肇事路口設置科技執法設備，針對汽機車行經行人穿越道不暫停禮讓行人先行，及轉彎或變換車道未依規定打方向燈等違規行為，全天候蒐證取締。

去年7月1日首先建置完成的民族路與文化路口進行觀測、宣導，交通隊統計該路口觀測期間（7月至11月）每日違規平均289件，其中以未打方向燈169件最多、汽機車未停讓行人違規120件次之；經利用各種集會場合及網路媒體宣導後，已降低為117件，其中仍以未打方向燈84件最多、汽機車未停讓行人33件次之。顯見民眾已漸漸改善用路習慣。

其他8個路口地點為中興路與北港路口、北港路與友愛路及友忠路口、民生南路與興業西路口、民生北路與民族路口、民生北路與中山路口、林森西路與國華街口、林森西路與吳鳳北路口、吳鳳北路與垂楊路口等各設置1套科技執法設備，針對汽機車行經行人穿越道不暫停讓行人先行、轉彎或變換車道未依規定打方向燈、違規左右轉、未依二段式左轉等違規行為。

交通隊表示，這9處科技執法路口已在去年12月正式上路，今年初違規民眾會陸續接到紅單。以往警察開單或許會先勸導，但科技執法鐡面無私，依據大數據開單，民眾切勿不要和自己荷包過不去，用路人要遵守交通，避免違規吃上罰單。