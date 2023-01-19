掃蕩朝天宮周邊路霸 北港警已取締5件

雲林縣北港朝天宮周邊長期遭人以「買金紙免費停車」，路邊攔客停車或是擺放路霸侵占車位惹民怨；北港警分局上週起執行掃蕩路霸專案，迄今取締5件，恢復道路秩序。

有民眾在爆料公社APP貼文表示，元旦連假到北港朝天宮拜拜，看到路旁豎立「停車免費，金紙100元」的看板，停好車後店家卻說金紙要新台幣200元，貼文在網路上熱議；北港警分局著手規劃掃蕩路霸專案。

北港分局今天發布新聞稿指出，每年農曆過年前至農曆3月底止，為朝天宮香客旺季，鑑於往年總有不肖業者為了製造商機，任意佔用道路強賣金紙，此舉不只影響交通安全，也造成觀光客對北港鎮不良印象，為保障民眾行的權利及導正不良歪風，警方將取締路霸列為重點勤務。

警方從上週起執行掃蕩路霸專案，員警加強蒐證取締，只要發現在交通頻繁處所違規攬客、妨害交通秩序者，即依道路交通管理處罰條例開罰；截至今天中午12時止，已取締5件。

北港分局長蔡培元表示，掃蕩路霸專案對象包括以物品占用道路或站立路旁占用道路，妨礙交通秩序攔客停車販賣金紙者；在公共場所任意攔客叫賣物品、妨礙交通不聽禁止者；商家、業者強買、強賣物品者；任意占用道路違規停車者。

北港分局強調，掃蕩路霸專案沒有假期，同時警方持續協調配合鎮公所清潔隊執行清道工作，全面取締並清除障礙物、告發違規佔用道路的臨時攤販，以宣示整頓市容、保障行車安全及維護民眾權益的決心。